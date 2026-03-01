6歳少女が消え、林で無残な遺体となって発見された。逮捕されたのは放浪中の22歳男性。しかし自白は拷問の末のものだった――死刑判決から34年後に無罪となった〈島田事件〉、その闇を追う。新刊『世界で起きた恐怖の冤罪ミステリー35』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）

【写真】この記事の写真を見る（2枚）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

行方不明になった八百屋のお嬢さん

1954年（昭和29年）3月10日日曜日、静岡県島田市幸町の快林寺境内にある中央幼稚園で「卒園記念お遊戯会」が開かれていた。お遊戯会は7日から始まり、この日が最終日。園には父兄や近所の人が来場し、キャラメルや飴、大福などの屋台も出るなど実に賑やかだった。

子供たちが次々と遊戯を披露し、昼過ぎに同園園児の佐野久子ちゃん（当時6歳）の出番が回ってきた。が、先ほどまで本堂の石段付近で他の子供たちと遊んでいた彼女の姿がどこにもない。久子ちゃんは八百屋の娘。家の用事で帰ったのかもしれないと園職員たちはさほど気にかけなかった。ところが、暗くなっても自宅に戻っていないことがわかり、事態の深刻さが判明。両親が警察に届け出る一方、園児父兄、警察、消防団、町内会が総出で久子ちゃんを探し回る。彼女はどこにもいなかった。

有力な目撃情報は次々と入ってきた。当日昼間、久子ちゃんと出番待ちしていた友人の園児によれば、若い男が近づいてきて「ハイヤーに乗せてやるで、駅に来て」と声をかけてきたそうだ。友人は断ったものの、久子ちゃんは無邪気に付いて行ったという。また、快林寺の近くに住む主婦は、昼少し前に園の門から少女と若い男が出てくるのを見ていた。

さらに、島田市内を流れる大井川にかかる木造歩道橋で、渡るのに橋銭を徴収していた蓬莱橋の橋番の男性の話では当日14時ごろ、若い男と少女が通りかかり橋銭を要求したところ、「後で払うから」とそのまま橋を渡っていったという。これが最後の目撃証言だ。

似たような2人を見たという情報は他にも数件あったが、それらを総合すると、少女を連れていた男は「25、26歳の勤め人風」「ネズミ色の洋服」「頭髪は七三分け」で一致していた。このことから警察は久子ちゃんが男に連れ去られたものとみて周辺一帯の捜索を続ける。

最悪の結末

事件は発覚から3日後の13日午前9時40分、最悪の結末を迎える。蓬莱橋を渡った対岸にある大井川南側の山林、通称「地獄沢」の雑木林で、久子ちゃんの絞殺死体が発見されたのだ。遺体はパンツ1枚、シュミーズで顔を覆われており、左胸部の傷、外陰部裂傷のため血まみれ。左頬にもカラスに突かれたと見られる無惨な傷が確認できた。

すぐに大井川の河原で遺体解剖が行われ、担当した静岡県警の監察医・鈴木完夫は、犯人はまず首を絞め、久子ちゃんが仮死状態になった後、性器に傷害を負わせ、被害者の胸部を凶器不明のもので打撃し殺害したものと鑑定。姦淫があったかどうかは不明とした。

誘拐殺人事件と断定した静岡県警は島田署に捜査本部を設置。目撃者の情報をもとに似顔絵を作成、県内に配布し情報を募るとともに、当時、県内で少女暴行事件が頻発していたことから、地元の不良や猥褻常習者、ヒロポン中毒者、浮浪者、精神障害者を中心に約230人を取り調べたが、それぞれにアリバイがあり2ヶ月が経過しても犯人はあがらない。地元の新聞は早くも「迷宮入り」の言葉を用い、住民らは警察の無能ぶりに陰口を叩いた。

1人の放浪者に職務質問したところ…

事態が動くのは5月24日。県外にも捜査の手を伸ばしていた警察はこの日、岐阜県稲葉郡鵜沼町（現・各務原市）の町外れを、破れた黒の学生服、裾の切れたカーキ色のズボンというボロボロの風体で放浪していた1人の男性に職務質問をかける。名は赤堀政夫（同25歳）。島田市出身で捜査本部の不審者リストにも名前が挙がっていた人物だった。

その場で島田署に同行を求め、赤堀さんの素性をさらに調べたところ、次のことがわかる。

〈トイレに行けず「下着がグジョグジョ」、警察に首を絞められたことも…“少女殺しの罪”を着せられた『22歳青年のその後』（昭和29年の冤罪事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））