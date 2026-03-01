司馬遼太郎が文藝春秋に連載した随筆『この国のかたち』。没後30年を迎えた今、歴史学者の磯田道史氏が、その魅力を語った。

「司馬遼太郎の絶筆」の裏テーマ

司馬遼太郎さんの『この国のかたち』は、この国に大きく響いた随筆です。大蔵省を財務省に変えた省庁再編時も時の首相が「この国のかたち」を変えるといい、野党もその首相の不信任案で「21世紀の『この国のかたち』という言葉とは裏腹に」と批判しました。もともとこの連載は「文藝春秋」の「巻頭随筆」で1986年3月号から96年4月号まで10年に亘って書かれたものです。司馬さんは96年の2月9日に第121回の原稿を書き終えた後に吐血し、3日後に72歳で急逝されたので、『この国のかたち』が絶筆です。



司馬さんはこの連載で、日本はどのような国なのかを様々なテーマで探っています。信長・秀吉・家康から神道や朱子学、仏教、統帥権までテーマは多彩ですが、裏には一貫したテーマがあります。敗戦時に司馬さんは嘆きました。そして、こう決意しました。この国を再び誤らせないためにこの国を調べて書こう、と。『この国のかたち』第1巻の「あとがき」に次のように書かれています。

終戦の放送をきいたあと、なんとおろかな国にうまれたことかとおもった。



（むかしは、そうではなかったのではないか）



と、おもったりした。むかしというのは、鎌倉のころやら、室町、戦国のころのことである。



やがて、ごくあたらしい江戸期や明治時代のことなども考えた。いくら考えても、昭和の軍人たちのように、国家そのものを賭（か）けものにして賭場（とば）にほうりこむようなことをやったひとびとがいたようにはおもえなかった。



ほどなく復員し、戦後の社会のなかで塵（ちり）にまみれてすごすうち、思い立って三十代で小説を書いた。



当初は、自分自身の娯（たの）しみとして書いたものの、そのうち調べ物をして書くようになったのは、右にふれた疑問を自分自身で明かしたかったのである。



いわば、二十二歳の自分への手紙を書き送るようにして書いた。

『この国のかたち』は集大成

これを読むと、『この国のかたち』だけでなく、司馬さんが書いた小説も、司馬さんが敗戦時に抱いた「なんとおろかな国にうまれたことかとおもった」「むかしは、そうではなかったのではないか」という問いへの答えであったことがよくわかります。ですから、『この国のかたち』は、司馬さんの絶筆にして集大成なのです。

司馬さんは『この国のかたち』で、これまで小説を書くために蓄積してきた膨大な知識と、そこから得た見識でもって、「なぜこんなおろかな国になってしまったのか」の答えを探っています。「おろかな国」と名指されているのは、日露戦争が終わった1905年から1945年の敗戦までの日本のことです。司馬さんはこの40年を「異胎の時代」と名づけました。そして、そのような日本の歴史全体から見ると極めて異常な時代が出来したのはなぜなのかを明治、江戸、戦国……と過去を振り返りながら考えていきます。

30年前に司馬さんの急逝によって途絶してしまったこの探求を2026年を生きる私たちは今こそ読むべきだと思います。

その理由は、「なぜこんなおろかな国になってしまったのか」という司馬さんの問いが、詰まるところ「なぜ日本は19世紀から20世紀にかけて世界を巻き込んでいった技術革命・軍事革命への対応を誤ったのか」という問いに言い換えられるからです。

18世紀にイギリスで始まった産業革命は、蒸気機関に続く技術革命をもたらし、19世紀には内燃機関（エンジン）が実用化されます。西欧諸国はそれによって、さらに工業化を進め、綿製品などの世界商品を輸出することで、国を富ませていきました。

それと並行して、西欧諸国は身分制を改めて、「国民国家」を形成し、国全体を工場化しました。国民に義務教育を施して、文字と計算を教え、工場で効率的に商品を生産できる労働力を育てました。徴兵制を敷いて、男子を訓練し、国家への忠誠心を叩き込み、強い軍隊を作りました。自国の防衛だけでなく、世界商品を生産するための原材料となる資源と、売りさばくための市場（植民地）を確保するのに強い軍隊が必要だったのです。

