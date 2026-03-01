どうしても心がついてこない日、ありませんか？

仕事や家事はできる。だけど心が追いつかない。

この連載では『メンタル養生』の著者で、京都の人気鍼灸師「すきさん」（本名：鋤柄誉啓 すきから・たかあき）が、たくさんの人の心の状態を見てきた経験と、東洋医学の知恵をもとにした、心がラクになるヒントをお伝えします。あたたかくて、ためになるメッセージはきっと心をほぐしてくれるはずです。

「気」が重くなるのは、省エネしたいという状態

顔なじみのお店よりチェーン店のほうが気楽とか、コンビニより自販機のほうがいい。

そんなふうに感じるときは、今は省エネでいたいという状態で、「気」が不足気味のサインかもしれません。「気」は東洋医学の概念で、いわば「勢い」のようなもの。目には見えないけれどたしかに存在するものです。

ほかにも、

・声が小さくなる

・約束の前にぐったりする

・朝の立ち上がりが重い

なども「気」が不足気味のサイン。

人と言葉を交わすことは、人にとって必要不可欠であると同時に「気」を消耗する行為です。

友人と盛り上がって約束をしたのに、約束の日が近づくほど理由はわからないけれど行きたくなくなる。行けばきっと楽しいのに、どこか面倒に感じる。こうした心の揺れは、「気」が足りないときや、「気」が滞っているときに起こりやすい現象です。

「気」が不足しているときは、どうしたらいいのか

そんなときは、思い切ってだれにも気を使わない1人の時間を確保しましょう。

1人の時間は「気」を養う時間です。

すぐに1人になるのがむずかしいときは、無理に交流を絶つのではなくて、

・時間を短縮する

・人の数や密度を縮小する

・予定と予定の間に「間」をつくる

などの配分を工夫することが、回復への道すじになります。

あ、いま「気」が消耗中だなと感じたら、積極的に養生してくださいね。

（本記事は、『メンタル養生』から一部抜粋・編集したものです。）