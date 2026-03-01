◆センスも共感力も不要！ 採点官に「なるほど」と言わせる、論理的な心情読解の極意

豊かな感受性や高い共感力は必要ない

「うちの子、人の気持ちがあんまりわからないみたいで……国語の物語文が苦手なんです」

塾の面談や保護者会で、そんな悩みを耳にすることがあります。確かに、物語文の「心情問題（登場人物がどう思ったかを問う問題）」は、受験国語の大きな山場です。日常生活で空気が読めない子が、テストで点数を取れないのを見て、「やっぱり性格のせいかしら」と不安になる親御さんの気持ちもよくわかります。

しかし、結論から言います。国語の心情問題を解くのに、豊かな感受性や高い共感力は必要ありません。今回は、感情ではなく「論理」で心情問題を攻略するための、重要な2つの原則について解説します。

国語の心情問題を解くための“2つの鉄則”

東大生は「人の心」がわかるのか？

まず、多くの受験生と親御さんが抱えている誤解を解きましょう。それは「心情問題を解くには、人の心がわからなければならない」という思い込みです。実際、国語で高得点をとる東大生たちは、みんな人の心を読み取る達人なのでしょうか？

東大生は国語の心情問題を解ける人が大半なわけですが、だからといって東大生は飛び抜けて人の心を理解するのが得意なわけではありません。僕の実体験からすると、むしろ人の気持ちがわからない人が多い気がするくらいです（苦笑）。

学生時代はもちろん、僕は仕事柄もあって、現在も数多くの現役東大生と接しています。その経験上、少なくとも心情問題が得意な東大生が、必ずしも人の心を理解するのが得意なわけではありません（もちろん共感力があるのは素晴らしいことですし、それは心情問題を解くうえでもアドバンテージになり得るでしょう）。

著者が苦笑しながら語るように、勉強ができることと、人の機微に敏いことは別問題です。それでも彼らが正解できるのは、心情問題を「感情」ではなく「情報処理」として捉えているからです。

では、その処理を行うためのルールとは何でしょうか？ 国語には、大前提となる「2つの原則」があります。

