話題の17歳女子高生スケーター、エキシビで再び見せた“あざとポーズ”の真実を明かす　「一番盛り上がるところで何をしたらいいのかなと…」

中井はエキシビの演技も大きく話題を集めた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得、最年少メダリストとなった中井亜美が注目されている。

初の五輪の舞台でSP、フリーで大技のトリプルアクセルをしっかり決め、はじける笑顔とのびやかなスケーティングが一躍注目を集めた。

【写真】「アイカツーーー！！！」17歳・中井亜美のスマホに注目

そんな中井を有名にしたのはフリー後に飛び出した、小首をかしげる「あざと可愛い」と言われたポーズだ。

さらにエキシビジョンでも真っ赤な衣装に身を包み、氷に寝そべりながら足をパタパタさせるポーズも、大きく話題を集めた。

再び見せた“あざとポーズ”の裏側について、2月27日に出演した『ひるおび』（TBS系列）内で語るシーンがあった。

番組内ではまずフリー後に見せた小首をかしげるポーズに関しては「トリプルアクセルを降りられてすごく嬉しかったんですけど、その後に細かいミスが出てしまって」「そういう細かいミスでも大きく順位が変わってしまうので、『メダルどうかな』と正直ちょっと不安な気持ちの表情です」と振り返った。

さらにエキシビの足パタパタポーズに関しても「振付師の方と一番盛り上がるところで何をしたらいいのかなと一緒に考えました」とコメント。