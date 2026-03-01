フード業界で昨今、話題になっているのが、フライドポテト専門店の増加。これまで肉料理やハンバーガーの脇役だった存在が、今や堂々の主役に昇格。新店オープンが相次いでいます。

【写真】今までにない新しいおいしさ！韓国初の「進化系ポテト店」

「コロナ禍をきっかけにテイクアウトやフードトラックの需要が高まり、さらに現在は各地で訪日観光客が増加。手軽に食べられる食べ歩きニーズの拡大がブームを後押ししています」

と話すのは、日本フライドポテト協会アンバサダーを務めるポテ子さん（以下同）。

フラポテの進化と“深化”が止まらない！

じゃがいもの産地や品種を前面に打ち出したり、低温と高温で2度揚げするベルギー式製法を採用したりと、ひと手間かけた調理法が支持を集めているのだとか。

さらに人気を押し上げているのが、ソースやトッピングの多彩さ。こだわりの塩やマヨネーズ、スパイス系など、いわゆる“味変”が楽しめることで飽きにくく、リピーターを生みやすいポイントに。写真映えする盛りつけもSNSとの親和性が高く、話題性を高めています。

「物価高が続く中でも、数百円で得られる“ちょっとした贅沢”は心理的ハードルが低く、プチご褒美需要を的確につかんでいます。手頃さと非日常感を併せ持つフライドポテトは、今後いっそう“主役グルメ”の座に食い込んでくるのではないでしょうか」

ポテト関連イベントが注目されている！

2025年6月、横浜赤レンガ倉庫では日本一のフライドポテト店を決める大会「Japan French Fries Championship 2025」を開催。

さらに昨年は、ぐるなびと日本マッケイン・フーズ主催の「ポテ-1グランプリ」で、全国の飲食店100店舗がオリジナルフライドポテトメニューNo.1を競い合った。各種フェスやイベントでのフライドポテト店人気は、ますます過熱中。

zzz365 ジージーサンロクゴ［北海道ほか］

じゃがいもを365日以上低温で寝かせ、甘みを増幅

北海道・十勝の大地で育ち、1年以上かけて熟成された特別なじゃがいもを使用。甘みとうまみがぎゅっと詰まった素材を存分に生かし、“感動するフライドポテト”作りを実現。

『zzz365 Bivi新札幌店』

［住所］札幌市厚別区厚別中央1条6-3-3 Bivi 新札幌2F

［営業］ランチ／11：00〜14：30（LO）、ディナー／16：00〜18：30

［TEL］011-398-3319 ［休日］なし

ベルギーフリッツスタンドbintje. ベルギーフリッツスタンドビンチェ［東京ほか］

極太カットでザクザク！！本場ベルギーの味

フライドポテト発祥の地・ベルギーの“フリッツ文化”を広めたいと誕生。鎌倉店や富士急ハイランド店もあり。

「ベルギーのビンチェ種という黄色いじゃがいもを使用。国内産とは違った味わいの品種なので、まずは揚げたてをディップなしで食べてみて。メッセージ付きのピックも可愛い」（ポテ子さん、以下同）

『ベルギーフリッツスタンドbintje. 秋葉原店』

［住所］千代田区外神田3-8-1 1F ［営業］12：00〜19：00

［HP］https://www.bintjejp.com ［休日］不定休

pomme de terre ポム・ドゥ・テール［愛知］

夫婦2人で営む小さなフリッツ屋さん

「『ベルギー在住時に食べたフリッツが忘れられない！』と、ご夫婦で週末のみオープン。牛脂をまとった芋のうまみがダイレクトに感じられます」

ソルトのみで楽しんだら、自家製のsamouraiソース、自家製ガーリックマヨなどのソース（各100円）もお試しを。

［住所］岡崎市康生通東1-24 北側店舗

［営業］11：00〜18：00（売り切れ次第閉店）

［Instagram］＠pomme_de_terre_97 ［休日］月〜金曜日

DE FRITES STAAN デ フリッツ スターン［京都］

行列に並ぶ価値大！やみつきフリッツ

本場オランダの伝統的な製法を踏襲し、提供されているフリッツ専門店。

「『本当にスモールサイズ!?』と思うほどのボリューム感だけど、外カリッ、中ホク＆トロリで手が止まらず、一気にペロリです。マヨネーズがかかっていますが、まずはついていないところから味わってみて」

［住所］京都市中京区中之町542-2

［営業］月〜金曜11：30〜22：00、 土・日・祝日11：00〜22：00

［Instagram］＠de_frites_staan ［休日］不定休

じゃがいもFACTORY produced by NANAMIじゃがいもファクトリー プロデュースド バイ ななみ［北海道］

見映えヨシ、味ヨシのじゃがいも専門店

「55品種のじゃがいもを生産する、せたな町の農家『なな実』が直営する、北海道函館市のじゃがいも専門店。その55種類ものじゃがいもの特性を生かし、ランダムに加工して提供している『彩りフライドポテト』は必食！ カラフルな見た目の良さに加え、それぞれの芋の味を食べ比べるのも楽しい」

［住所］函館市五稜郭町3-16［営業］11：00〜15：00

［TEL］0138-83-5254 ［休日］火・水・木曜日

asombroso！ アソンブロッソ！［北海道 ほか］

新千歳空港で大人気のポテト店

「北海道産のじゃがいものみを使用。おいしいのはもちろん、地域や環境にも配慮されている唯一無二のフライドポテト店。芋のうまみがとにかくすごい！新千歳空港店では旅の始まりからシメにもポテトが楽しめます」

全国9か所でのフードトラック販売も要チェック。

『asombroso！ 新千歳空港店』

［住所］千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル 2F

［営業］11：00〜17：00 ［TEL］080-4113-7369 ［休日］不定休

新しいおいしさ！進化系ポテト店

今までにない個性派店を編集部がリサーチ。ひと味違うおいしさがクセになる！

BRUSSELS FRIES 新宿 ブリュッセルフライ［東京］

韓国発ベルギーフリッツが今、新しい

ベルギーのフライドポテト“フリッツ”が楽しめる、韓国国内で40店舗を展開する超人気店が、昨年12月に日本初出店。

カリッと揚げたアツアツのポテトに、コリアンBBQやスリラチャマヨ、コーンサラダといった、個性豊かなシーズニングやソースと自由に組み合わせられるのが魅力。

［住所］新宿区歌舞伎町2-41-12 泉ビル 1F ［営業］12：00〜21：00

［TEL］03-6273-8007 ［休日］不定休

日比焼き芋 HIBIYAKIIMO TOKYO［東京］

さつまいものフライドポテトが秀逸

こちらはじゃがいもならぬ、さつまいものスイーツ＆惣菜の専門店。

「全国やきいもグランプリ2025」チャンピオン、「さつまいも博」では2024&2023年人気投票第1位という実力派。さつまいものフライドポテトのほか、焼き芋や大学芋も見逃せない。

［住所］練馬区練馬3-17-1 ［営業］11：00〜18：00

［TEL］080-7497-4402 ［休日］水曜日

カルビープラス 東京駅店［東京］

できたてポテトは格別のおいしさ！

ポテトスナックといえば、やっぱりカルビー。その“おいしい”と“たのしい”を体感できるアンテナショップでは、店内のミニ工場で作るできたて商品が楽しめる。大人気の「ポテりこ」が大きくなった「BIGポテりこ」など、ここでしか味わえないメニューも要チェック。

［住所］千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街B1 東京おかしランド内

［営業］9：00〜21：00（ポテトチップスは9：00〜19：30）

［TEL］03-6273-4341 ［休日］不定休

ポテ子さんに聞きました！ いつものポテトの味変テク

専門店にスグには行けない……そんなときには“味変”がおすすめ！「どれも手軽ながら、ファストフードや冷凍食品のポテトがワンランク上のおいしさに。ポテトは味つけコーティングされていないものを選んでみて」（ポテ子さん、以下同）

テク1：シーズニングスパイス

「おすすめはS&B SPICE&HERBシーズニングシリーズの“ローズマリーチキン”と“BBQ マスタードチキン”。使い切りサイズでお手頃価格。種類豊富なので好みの味を探すのも楽しい！」

テク2：昆布茶＆青のり粉

「適量ずつ混ぜてポテトにふるだけで、ジャンクな印象が一変！ホッと和める、和風の優しい味わいに。昆布茶は好みで梅昆布茶に代えてもおいしいです」

テク3：ヨーグルトディルディップ

「材料は全部で3つのみ！ ギリシャヨーグルト、フレッシュディル、チキンコンソメを適量ずつ混ぜるだけで完成。簡単なのにワンランク上のディップはヘルシーなのもうれしいポイント」

※表記の価格はすべて編集部調べ、税込み表示です。

教えてくれたのは……日本フライドポテト協会アンバサダー・ポテ子さん●不定期でフライドポテトのイベントを開催するなど、ポテトの魅力をSNSで発信。［Instagram：@potetoiiiotetop］

撮影／伊藤和幸 取材・文／松家寛子