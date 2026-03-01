◇練習試合 巨人 4-2 サムスン(韓国)〈28日、沖縄・那覇〉

巨人に入団後、実戦で初ヒットと初タイムリーを放った松本剛選手が試合後にインタビューに応じ、新天地で奮闘の日々を過ごす心境を明かしました。

松本選手はこの日、2番・センターで先発出場。3回の第2打席では2死1塁の状況でライト前へ技ありヒット。チャンス拡大に貢献します。そして5回の第3打席では、1-1の同点に追いついた直後、2死2塁で三塁線を破るタイムリー2塁打を放ちました。

試合後、実戦初ヒットが出たことに関し、松本選手は「ヒット出るに越したことはないですし、ランナー1塁で、セカンドがすごくベース方向に寄っていたので、そこに打てばヒットになるかなと思って振ったらヒットになったのでよかったです」と語りました。

そして初タイムリーには「チャンスでよい形で点を取れて、なおもランナー2塁だったので、自分のなかで割り切って打席に入った。抜け球だったと思うんですけど、カウントも整っていましたし、引っ張り気味に、反応でよい方に飛んでくれたかなと思います」と述べました。

昨季まで日本ハムに所属し、今オフにFAで巨人に加入した松本選手。新天地でのキャンプは「慣れないことが多々ありましたし、先輩、裏方さん含め、みなさんが本当にやりやすい環境を、つくってくれて、すごく充実した1か月になりましたし、ここからシーズン開幕まで約1か月ありますので、しっかりと自分の準備をしつつ、結果と内容にもこだわっていきたいなと思います」と振り返りました。

また坂本勇人選手や丸佳浩選手など先輩野手がいることにも触れ、「ファイターズではここ数年少なかったので、ジャイアンツに来て、(坂本)勇人さんや丸さんがいるというのはプラスでしたし、一緒に練習させてもらえ、ヒントや気になったことをすぐ質問出来る環境を作ってもらえたので、すごくやりやすい環境でした。細かいことから基本的なことまで、自分の体験も踏まえて答えてくれる。経験値が高いお二人なので、得るものはすごく多い。今後生きてくるのかなと思っています」とさらなる成長に新天地の先輩が助けになっていることを明かしました。

最後は今シーズンにかける意気込みとして「上位、一、二番をしっかり打てる打力を見せていかなくてはいけない。そこに入ったときによいアクセントになるように。後ろに強打者がそろっているのでよい形で後ろに回せるように」と具体的なチームへ貢献の目標を語りました。