子どもの読解力はこうして伸ばす！　生徒を「自立した学習者」へと変容させる「自己分析」の教え方

藤子・F・不二雄氏が遺した名作「ドラえもん」をめぐる討論が、いよいよ熱を帯びてくる。生徒の意外な一面が見え隠れし、突拍子もない意見が出て、最後は深い学びへとつながる討論のクライマックスを、長谷川博之氏の著書『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！ 疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』下巻よりお贈りする。

「ドラえもんは雑用係」!?

「のび太派お願いします」

この星野さんの言葉をきっかけに、のび太派が続々と自説を披露し始めた。

宮下「のび太だと思います。わけは、いつものび太がドラえもんの道具を借りて、やらかしてくれるから」

楽しい意見に笑いが起きた。

木本「はい。3Dの映画で、のび太が未来でしずかちゃんと結婚するために、ドラえもんが来たってストリーだったからです」

小谷「のび太です。理由は映画とかで、『のび太の』って付くからです」

嶋中「のび太だと思います。題名が『ドラえもん』て入っているだけで、何？ のび太です！」

このような意見も歓迎だ。

長谷川「いいのいいの。立っただけですばらしいの。一をつけておいて」

生徒には、自分から発言したらノートに「正」の字を赤鉛筆で記録する指示をしてある。カウントするように促したのである。

のび太派の発言が続く。

佐川「のび太だと思います。わけは、『ドラえもん』というのは、たぶんだけど、よくわかんないけど、のび太がしずかちゃんと結婚するよみたいな、そういう話だから、のび太がいないと誰と結婚するの、っていう話だから、だと思います」

森谷「僕はのび太だと思います。のび太の知識があってこそ、物語が進んでいくと思うからです！」

木本「前テレビでやっていた映画のやつで、最後の場面で、のび太と、新しいキャラが倒してたから、のび太が主人公だと思います」

ここですかさず確認。

長谷川「悪い人を倒したんですね？ のび太とそのシリーズの人物が協力して倒したというシーンがあったのですね」

木本「はい」

さらに生徒が立つ。

嶋中「ドラえもんは雑用係だからです」

この意見にも介入する。

長谷川「反論に移っているね。『ドラえもんは違う。なぜなら、彼はただの雑用係だからです！』」

また笑い声が漏れた。

塚原「はい。のび太がいないなら、ドラえもんは必要ないと思うからです」

佐川「ドラえもんのひみつ道具を使っているのはのび太だから、……です！」

森谷「はい。のび太以外は全員飾り！」

教室中が大笑いとなった。

ロボットは「登場人物」じゃない!?

熊谷「ドラえもんの意見なんですが、ドラえもんがいなければ、のび太は何もできないからです」

この意見には生徒たちから異論が百出した。

「できるよ」

「何が？」

「計算とか」

「テスト0点だよ」

「0点じゃないよ」

赤粼「さっきドラえもんって出たんですけど、ドラえもんて、人じゃないから、『登場人物』には入らないと思います」

良い気づきだ。生徒の間から「ああっ！」という声が漏れた。

長谷川「ということは、赤粼君は先ほどはドラえもん派だったのだけど、のび太派に移る？」

赤粼「はい！」

長谷川「今の赤粼君の意見を取り上げて、いかがでしょうか。ドラえもんは人じゃないから、登場人物には入らない。賛成、反対意見」

佐川「えーっと、たぶん、ドラえもんはロボットですよね、赤粼さん。アトム君は、ロボットで、主人公。アトム君はロボットだけど主人公だから、人間かロボットかは関係ないと思います」

春田「ドラえもんてロボットだったの！？」

長谷川「春田さん、初めて知ったのか？」

驚いた顔を見て嶋中君が立つ。

嶋中「はい。動物だと思った！」

長谷川「ドラえもんは動物だと思ってた？」

嶋中「はい」

長谷川「今日の授業を受けて一番得をしたよ、あなた！」（笑）

議論百出、そして決着は……

ドラえもんがロボットだと知らなかった。そんな子がいたとわかって、一瞬、教室が騒然となるが、再び私が介入する。

長谷川「赤粼君の『ロボットだから登場人物ではない』は、すごく良い意見だと思うんですよ。4年生でやった『ごんぎつね』を覚えていますか」

はい！ 生徒たちが返事をする。

長谷川「あのごんぎつねは、登場人物に入るのか入らないのか」

入る！

長谷川「もしごんが登場人物ではないとしたら、あれは兵十の一人芝居になります」

笑い声が漏れる。

長谷川「人間だけが登場人物に入るのだとしたら、結構大変なのは、『妖怪ウォッチ』です。妖怪ウォッチはケイタ君だけになります。『ドラゴンボール』のピッコロ、あれは魔物です！ 魔人ブウは魔人です！ もっと大変な漫画あります。『アンパンマン』です！」

大爆笑。

長谷川「アンパンマンが登場人物ではないとしたら、バイキンマンも登場人物でなく、ジャムおじさんとバタコさんとチーズしかいません」

生徒達の顔を見ながら話し続けた。

長谷川「大事なことを言います。登場人物とは、人間とは限らない。セリフを言ったり、考えたり、役割を持っていたりするのを全部登場人物と言います」

そろそろ授業の終わりである。

長谷川「これで赤粼君のは解決しましたね。のび太ですか、ドラえもんですか？ 現段階での分布を聞きます。ドラえもん、11人。のび太、10人。まだ真っ二つ。これをゴールデンウイーク明けに討論しますから。もしできたら調べたり、興味のある他の漫画を出したりしてみてください」

そして連休明けの授業。討論の続きを行った。

「調べたら、『ドラえもんが主人公だ』と作者が言っていた」

川石君、星野君が意見を出す。

これで10名いたはずの「のび太派」は静かになってしまった。

少し待ったが、反論が出る気配はない。そこで私が立った。

長谷川「あらゆる作品は、作者の手を離れた時点で読者のものになります。作品の表現を土台とした上でなら、どのように解釈するかは読者の自由です」

こう伝えたうえで、

長谷川「中心人物とは、その作品で最も大きく変容する人物です。そして、その作品の主題を背負っている人物でもあります」

だとすると、「ドラえもん」で言うならば、中心人物はのび太であろう。

ドラえもんはのび太の変容（成長）を横で支える「対役」と言える。

では、『音を追いかけて』では、中心人物は誰か。対役は？……

分析の方法を教えていく

分析批評の「ものさし」を、私はこのように教えている。時間はかかるが、ひとひとつ丁寧に教え、身につけさせる。

だから子どもたちは、自分自身の力で他の作品を読み解くことができるようになる。

そしていずれは、

「自力分析しなさい」

このたった一言の指示で分析を始めるようになるのだ。

1年2組で2018年11月21日に行った短歌の授業の記録を紹介する。

何時間にもわたりくり返し「ものさし」を使い続けてきた子どもたちから、討論の論点が次々と提起された（以下、国語科通信・第90号から引用）。

［「虹もまた」で始まる山川登美子の短歌を］板書し、視写させ、各々に練習させる。

全員が書き終えたのを見届けて、指示。

「指名しませんから、立って自分の読み方で読んでごらんなさい」

指名なし朗読である。立って読んだ10 名は以下のとおり。

直木君・菊池君・幸山君・成瀬さん・千尋さん・

稲田君・石山君・黒木君・栗林君・綱島君。

なぜ指名せずに読ませるか。ねらいはふたつある。

ひとつは、発言耐性を育むためである。

問題に答えるのは難しくとも、音読・朗読ならばできる。

自分の意思で立って声を出す。そのほんのちょっとの勇気が、未来を変える。

もうひとつは、個々人の理解度を把握するためである。

特に短歌や俳句は、どこで切って読むかが重要だ。

どこで切って読むかによって、意味が変わるからだ。

2組の討論でも論点になったのだが、この短歌の場合、次のA・Bで意味が大きく違ってくるのだ。［この記事ではA、Bは省略］

討論の終盤、読み方はBだと言ったのが菊池君だ。彼は黒板に出て「か」のあとに句点を書き入れた。

Aならば、虹は「我」のために消えゆく、という意味になる。

Bならば、「我」のためにこの地、この空、恋が残る、という意味になる。

どちらが解釈としてより良いか。これは本授業の肝である。

話が飛んだ。戻そう。

指名なし朗読の後は自力分析の時間をとった。発表したのは、次の6名だ。

石山君・幸山君・勝見さん・帆波さん・菊池君・千尋さん

論点整理と進む。

論点1は幸山君が出した。「季節」だ。しかし、短歌に季語はない。それぞれの解釈で良いこととした（私の授業では、分析を「正しく読むこと」、解釈を「自由に読むことと」と定義している。）

論点2は石山君が出した。「話者」だ。話者は男性か女性か。若いか、老人か。

このあたりは意見が分かれた。特に、勝見さんの「おじいさんで、病院のベッドにいて、昔を思い出している」なる解釈については、質問・賛成意見・反論が相次いだ。

そして、あの名言が飛び出す。

「これは女性です。ふられてもきれいさっぱり忘れるのが男で、思い出したりしないからです」と藤本君。

「これは男です。ふられやすいのは男だからです」と黒木君。

皆で大笑いした。（最後に泉田さんからも名言が飛び出すのだが、別の機会に）

この老若男女問題はいったん措くとして、新たな論点に移った。

論点3「話者も消えるのか。話者は消えないのか」

「自力分析」を身に付ける生徒たち

このような学習を1年、2年と積み重ねていくと、子どもの読解力が向上し、分析だけで多くの時間を使うようになっていく。

菊池寛の小説『形』は国語科では定番の教材だが、ある年に担当した3年生に向けて、私は次の単元計画を組んだ。音読と分析だけでたっぷり2時間とった。

第1時 音読と自力分析

（1）範読・追い読み・交代読み

（2）自力分析

第2時 中心人物の検討

（1）ペアの一文交代読み

（2）自力分析の発表

（3）設定、話者の視点、事件の確認

第3時 クライマックスの検討

（1）起承転結に分けると、転はどこから始まるか

（2）クライマックスの一文はどこか

（3）新兵衛の「考え」が最も変化した一文はどこか

第4時 主題の検討

（1）主題の検討

（2）『常山紀談』「松山新介の勇将中村新兵衛が事」の読解と、「形」との差異の検討

「菊池寛が削り、付け加えたのは何か」

「それぞれどのような効果があるか」

第5時 評論文の執筆

以下は、第1時の自力分析である生徒がノートに記した自力分析だ。引用する。

一 設定

時は戦国時代、場所は五畿内。

（1）中心人物 中村新兵衛

（「鎗中村」「侍大将」「大豪の士」

「申さば中村新兵衛の形じゃわ」→「貸したことを、後悔するような感じが」

（2）対役 美男の男

主君の子。新兵衛が守役として「わが子のように慈しみ育ててきた」

「敵の眼を驚かしてみとうござる」と言う。新兵衛の「形」の力を借りたい。

二 作者と話者 話者は特定不能。

三 話者の視点 三人称限定視点（新兵衛に出入りする）

四 事件

ア 3つの事件

A新兵衛が美男の侍に「形」を貸す。

B美男の侍初陣で勝つ

C新兵衛が二番鎗で負ける

イ 最大の事件は、新兵衛が雑兵に脾腹を貫かれること

ウ 新兵衛の生から死が、最大の変化。また、新兵衛の考え方も変化している。「形」を重要だと思っていなかったが、最後は「形」の力に気づき始めた。

五 起承転結

ア 起は、「新兵衛殿、おり入ってお願いがある」から。それまでは説明。

イ 転は「彼は二番鎗は、自分が合わそうと」から。

ウ 結は省略されている？ でも、結がない小説があるのだろうか。

六 主題 「世の中は、実力も形も大切だ」？

七 表現技法 対比が多数使われている。色のイメージは「緋」「金」が生、「黒」が死。

■■■■■

過去2年間の学習で身に付けた「ものさし」を駆使すれば、中学3年生でこれだけ読めるようになる。

教育というのは、その人がいなくてもいいようにすることである。

学校とは、学校を必要としない子を育てる場である。

教師がいなくてもできるようにする、それを自立という。

私は自立した学習者を育てたいのである。

