子どもの読解力はこうして伸ばす！ 生徒を「自立した学習者」へと変容させる「自己分析」の教え方
藤子・F・不二雄氏が遺した名作「ドラえもん」をめぐる討論が、いよいよ熱を帯びてくる。生徒の意外な一面が見え隠れし、突拍子もない意見が出て、最後は深い学びへとつながる討論のクライマックスを、長谷川博之氏の著書『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！ 疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』下巻よりお贈りする。
「ドラえもんは雑用係」!?
「のび太派お願いします」
この星野さんの言葉をきっかけに、のび太派が続々と自説を披露し始めた。
宮下「のび太だと思います。わけは、いつものび太がドラえもんの道具を借りて、やらかしてくれるから」
楽しい意見に笑いが起きた。
木本「はい。3Dの映画で、のび太が未来でしずかちゃんと結婚するために、ドラえもんが来たってストリーだったからです」
小谷「のび太です。理由は映画とかで、『のび太の』って付くからです」
嶋中「のび太だと思います。題名が『ドラえもん』て入っているだけで、何？ のび太です！」
このような意見も歓迎だ。
長谷川「いいのいいの。立っただけですばらしいの。一をつけておいて」
生徒には、自分から発言したらノートに「正」の字を赤鉛筆で記録する指示をしてある。カウントするように促したのである。
のび太派の発言が続く。
佐川「のび太だと思います。わけは、『ドラえもん』というのは、たぶんだけど、よくわかんないけど、のび太がしずかちゃんと結婚するよみたいな、そういう話だから、のび太がいないと誰と結婚するの、っていう話だから、だと思います」
森谷「僕はのび太だと思います。のび太の知識があってこそ、物語が進んでいくと思うからです！」
木本「前テレビでやっていた映画のやつで、最後の場面で、のび太と、新しいキャラが倒してたから、のび太が主人公だと思います」
ここですかさず確認。
長谷川「悪い人を倒したんですね？ のび太とそのシリーズの人物が協力して倒したというシーンがあったのですね」
木本「はい」
さらに生徒が立つ。
嶋中「ドラえもんは雑用係だからです」
この意見にも介入する。
長谷川「反論に移っているね。『ドラえもんは違う。なぜなら、彼はただの雑用係だからです！』」
また笑い声が漏れた。
塚原「はい。のび太がいないなら、ドラえもんは必要ないと思うからです」
佐川「ドラえもんのひみつ道具を使っているのはのび太だから、……です！」
森谷「はい。のび太以外は全員飾り！」
教室中が大笑いとなった。
ロボットは「登場人物」じゃない!?
熊谷「ドラえもんの意見なんですが、ドラえもんがいなければ、のび太は何もできないからです」
この意見には生徒たちから異論が百出した。
「できるよ」
「何が？」
「計算とか」
「テスト0点だよ」
「0点じゃないよ」
赤粼「さっきドラえもんって出たんですけど、ドラえもんて、人じゃないから、『登場人物』には入らないと思います」
良い気づきだ。生徒の間から「ああっ！」という声が漏れた。
長谷川「ということは、赤粼君は先ほどはドラえもん派だったのだけど、のび太派に移る？」
赤粼「はい！」
長谷川「今の赤粼君の意見を取り上げて、いかがでしょうか。ドラえもんは人じゃないから、登場人物には入らない。賛成、反対意見」
佐川「えーっと、たぶん、ドラえもんはロボットですよね、赤粼さん。アトム君は、ロボットで、主人公。アトム君はロボットだけど主人公だから、人間かロボットかは関係ないと思います」
春田「ドラえもんてロボットだったの！？」
長谷川「春田さん、初めて知ったのか？」
驚いた顔を見て嶋中君が立つ。
嶋中「はい。動物だと思った！」
長谷川「ドラえもんは動物だと思ってた？」
嶋中「はい」
長谷川「今日の授業を受けて一番得をしたよ、あなた！」（笑）
議論百出、そして決着は……
ドラえもんがロボットだと知らなかった。そんな子がいたとわかって、一瞬、教室が騒然となるが、再び私が介入する。
長谷川「赤粼君の『ロボットだから登場人物ではない』は、すごく良い意見だと思うんですよ。4年生でやった『ごんぎつね』を覚えていますか」
はい！ 生徒たちが返事をする。
長谷川「あのごんぎつねは、登場人物に入るのか入らないのか」
入る！
長谷川「もしごんが登場人物ではないとしたら、あれは兵十の一人芝居になります」
笑い声が漏れる。
長谷川「人間だけが登場人物に入るのだとしたら、結構大変なのは、『妖怪ウォッチ』です。妖怪ウォッチはケイタ君だけになります。『ドラゴンボール』のピッコロ、あれは魔物です！ 魔人ブウは魔人です！ もっと大変な漫画あります。『アンパンマン』です！」
大爆笑。
長谷川「アンパンマンが登場人物ではないとしたら、バイキンマンも登場人物でなく、ジャムおじさんとバタコさんとチーズしかいません」
生徒達の顔を見ながら話し続けた。
長谷川「大事なことを言います。登場人物とは、人間とは限らない。セリフを言ったり、考えたり、役割を持っていたりするのを全部登場人物と言います」
そろそろ授業の終わりである。
長谷川「これで赤粼君のは解決しましたね。のび太ですか、ドラえもんですか？ 現段階での分布を聞きます。ドラえもん、11人。のび太、10人。まだ真っ二つ。これをゴールデンウイーク明けに討論しますから。もしできたら調べたり、興味のある他の漫画を出したりしてみてください」
そして連休明けの授業。討論の続きを行った。
「調べたら、『ドラえもんが主人公だ』と作者が言っていた」
川石君、星野君が意見を出す。
これで10名いたはずの「のび太派」は静かになってしまった。
少し待ったが、反論が出る気配はない。そこで私が立った。
長谷川「あらゆる作品は、作者の手を離れた時点で読者のものになります。作品の表現を土台とした上でなら、どのように解釈するかは読者の自由です」
こう伝えたうえで、
長谷川「中心人物とは、その作品で最も大きく変容する人物です。そして、その作品の主題を背負っている人物でもあります」
だとすると、「ドラえもん」で言うならば、中心人物はのび太であろう。
ドラえもんはのび太の変容（成長）を横で支える「対役」と言える。
では、『音を追いかけて』では、中心人物は誰か。対役は？……
分析の方法を教えていく
分析批評の「ものさし」を、私はこのように教えている。時間はかかるが、ひとひとつ丁寧に教え、身につけさせる。
だから子どもたちは、自分自身の力で他の作品を読み解くことができるようになる。
そしていずれは、
「自力分析しなさい」
このたった一言の指示で分析を始めるようになるのだ。
1年2組で2018年11月21日に行った短歌の授業の記録を紹介する。
何時間にもわたりくり返し「ものさし」を使い続けてきた子どもたちから、討論の論点が次々と提起された（以下、国語科通信・第90号から引用）。
［「虹もまた」で始まる山川登美子の短歌を］板書し、視写させ、各々に練習させる。
全員が書き終えたのを見届けて、指示。
「指名しませんから、立って自分の読み方で読んでごらんなさい」
指名なし朗読である。立って読んだ10 名は以下のとおり。
直木君・菊池君・幸山君・成瀬さん・千尋さん・
稲田君・石山君・黒木君・栗林君・綱島君。
なぜ指名せずに読ませるか。ねらいはふたつある。
ひとつは、発言耐性を育むためである。
問題に答えるのは難しくとも、音読・朗読ならばできる。
自分の意思で立って声を出す。そのほんのちょっとの勇気が、未来を変える。
もうひとつは、個々人の理解度を把握するためである。
特に短歌や俳句は、どこで切って読むかが重要だ。
どこで切って読むかによって、意味が変わるからだ。
2組の討論でも論点になったのだが、この短歌の場合、次のA・Bで意味が大きく違ってくるのだ。［この記事ではA、Bは省略］
討論の終盤、読み方はBだと言ったのが菊池君だ。彼は黒板に出て「か」のあとに句点を書き入れた。
Aならば、虹は「我」のために消えゆく、という意味になる。
Bならば、「我」のためにこの地、この空、恋が残る、という意味になる。
どちらが解釈としてより良いか。これは本授業の肝である。
話が飛んだ。戻そう。
指名なし朗読の後は自力分析の時間をとった。発表したのは、次の6名だ。
石山君・幸山君・勝見さん・帆波さん・菊池君・千尋さん
論点整理と進む。
論点1は幸山君が出した。「季節」だ。しかし、短歌に季語はない。それぞれの解釈で良いこととした（私の授業では、分析を「正しく読むこと」、解釈を「自由に読むことと」と定義している。）
論点2は石山君が出した。「話者」だ。話者は男性か女性か。若いか、老人か。
このあたりは意見が分かれた。特に、勝見さんの「おじいさんで、病院のベッドにいて、昔を思い出している」なる解釈については、質問・賛成意見・反論が相次いだ。
そして、あの名言が飛び出す。
「これは女性です。ふられてもきれいさっぱり忘れるのが男で、思い出したりしないからです」と藤本君。
「これは男です。ふられやすいのは男だからです」と黒木君。
皆で大笑いした。（最後に泉田さんからも名言が飛び出すのだが、別の機会に）
この老若男女問題はいったん措くとして、新たな論点に移った。
論点3「話者も消えるのか。話者は消えないのか」
■■■■■
「自力分析」を身に付ける生徒たち
このような学習を1年、2年と積み重ねていくと、子どもの読解力が向上し、分析だけで多くの時間を使うようになっていく。
菊池寛の小説『形』は国語科では定番の教材だが、ある年に担当した3年生に向けて、私は次の単元計画を組んだ。音読と分析だけでたっぷり2時間とった。
第1時 音読と自力分析
（1）範読・追い読み・交代読み
（2）自力分析
第2時 中心人物の検討
（1）ペアの一文交代読み
（2）自力分析の発表
（3）設定、話者の視点、事件の確認
第3時 クライマックスの検討
（1）起承転結に分けると、転はどこから始まるか
（2）クライマックスの一文はどこか
（3）新兵衛の「考え」が最も変化した一文はどこか
第4時 主題の検討
（1）主題の検討
（2）『常山紀談』「松山新介の勇将中村新兵衛が事」の読解と、「形」との差異の検討
「菊池寛が削り、付け加えたのは何か」
「それぞれどのような効果があるか」
第5時 評論文の執筆
以下は、第1時の自力分析である生徒がノートに記した自力分析だ。引用する。
■■■■■
一 設定
時は戦国時代、場所は五畿内。
（1）中心人物 中村新兵衛
（「鎗中村」「侍大将」「大豪の士」
「申さば中村新兵衛の形じゃわ」→「貸したことを、後悔するような感じが」
（2）対役 美男の男
主君の子。新兵衛が守役として「わが子のように慈しみ育ててきた」
「敵の眼を驚かしてみとうござる」と言う。新兵衛の「形」の力を借りたい。
二 作者と話者 話者は特定不能。
三 話者の視点 三人称限定視点（新兵衛に出入りする）
四 事件
ア 3つの事件
A新兵衛が美男の侍に「形」を貸す。
B美男の侍初陣で勝つ
C新兵衛が二番鎗で負ける
イ 最大の事件は、新兵衛が雑兵に脾腹を貫かれること
ウ 新兵衛の生から死が、最大の変化。また、新兵衛の考え方も変化している。「形」を重要だと思っていなかったが、最後は「形」の力に気づき始めた。
五 起承転結
ア 起は、「新兵衛殿、おり入ってお願いがある」から。それまでは説明。
イ 転は「彼は二番鎗は、自分が合わそうと」から。
ウ 結は省略されている？ でも、結がない小説があるのだろうか。
六 主題 「世の中は、実力も形も大切だ」？
七 表現技法 対比が多数使われている。色のイメージは「緋」「金」が生、「黒」が死。
■■■■■
過去2年間の学習で身に付けた「ものさし」を駆使すれば、中学3年生でこれだけ読めるようになる。
教育というのは、その人がいなくてもいいようにすることである。
学校とは、学校を必要としない子を育てる場である。
教師がいなくてもできるようにする、それを自立という。
私は自立した学習者を育てたいのである。
