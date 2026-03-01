福岡県糸島市井原の伊都国歴史博物館で、企画展「いとしまの酒づくり」が開かれている。江戸時代の酒蔵を描いた絵馬をはじめ、現在も酒造りが続く蔵などの資料約80件を通じて、江戸時代以降の酒造の様子や酒にまつわる文化を紹介。会期は5月10日まで。

糸島半島には昭和中頃まで多くの酒蔵があった。また、芥屋地区にはかつて冬場に出稼ぎとして各地の酒蔵へ向かい、杜氏（とうじ）や蔵子として活躍した「芥屋杜氏」と呼ばれる人々もいた。

展示品のうち、同市香力の香力三社神社に残る「商家繁栄図」は江戸時代の酒蔵を紹介する絵馬。19世紀前半に地域の酒造関係者らが共同で納め、横約3メートル、縦1・5メートル。酒米を洗ったり蒸したりする工程や、にぎやかな店先が描かれる。同館によると、酒造を扱う絵馬は珍しいという。

他にも、ガラス瓶の普及以前に用いられた磁器製の酒だる、禁酒を神に誓った「立願文」、伝統的な酒造りの道具や酒器が並ぶ。

入館料は一般220円。高校生110円。中学生以下、65歳以上無料。月曜休館（祝日の場合、翌平日）。同館＝092（322）7083。

（古瀬哲裕）