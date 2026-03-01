保護者の就労に関係なく未就園児を預けられる「こども誰でも通園制度」が4月から全国で始まる。

多様な子育て家庭を支援する制度の理念は共感できる。安定運用には、不足している保育士を確保する施策を同時に進めなくてはならない。

対象は生後6カ月〜3歳未満の乳幼児で、市区町村が認可した保育所や認定こども園、幼稚園などが時間単位で預かる。専業主婦・主夫世帯や育児休業中の家庭、障害がある子も原則として月10時間まで利用できる。

保護者が支払う標準利用料は1時間300円で、施設側が金額を設定し、給食などの費用も別に徴収できる。2025年度は福岡市などの市町村が試行している。

既存の一時預かり事業とは異なる。一時預かりは突発的な仕事のように、保護者に事情がある場合に利用する。

誰でも通園制度は保護者の事情を問わない。こども家庭庁は「さまざまな経験を通じて子どもの育ちを応援するのが目的」と説明する。

核家族化や地域とのつながりの希薄化で、就園前の子育ての悩みを抱え込む保護者が多い。短時間の通園でも保育士や家族以外の人と交流することにより、孤立感を軽減する効果が期待される。

最大の課題は保育施設の恒常的な人手不足だ。乳幼児の新たな受け入れは現場のさらなる負担増になる。

人材紹介会社レバウェルが昨年11月に保育士らを対象にしたアンケートでは、誰でも通園制度に対し「不安」「やや不安」と答えた割合が合わせて5割を超えた。

要因について6割が「子どもの特性把握や個別対応に伴う負担増加」を挙げ、「事故や感染症など安全・衛生面でのリスク増」も4割に上る。

保育施設で保育士1人が見る子どもの数を定めた国の配置基準は、欧米に比べて手薄なのが現状だ。保育施設の8割が、保育士らの人材不足を感じているという国の調査結果もある。

まずは保育士を増やす施策が欠かせない。保育士の平均月収は32万9千円で、全産業平均より5万7千円低い。待遇の改善は優先事項だ。

施設内で子どもの安全が確保されることに留意し、保育士の配置基準の見直しも検討すべきではないか。

たんの吸引などの医療的ケアが必要な子や、障害のある子を受け入れる施設は限られている。

保護者が安心して預けられる体制もまだ十分とは言えない。看護師をはじめ専門職との協力を強化するとともに、保育士の研修も必要だ。

利用時間の上限が月10時間では「子どもが環境に慣れない」と指摘される。自治体は独自に利用時間の拡大ができる。保育士の人数を考慮しながら柔軟に対応したい。

子どもの成長を支える制度でもある。子ども目線で不断の見直しに努めてほしい。