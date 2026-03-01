6788票−。長崎県知事選で元副知事の平田研氏と現職の大石賢吾氏の勝敗を分けた票差だ。僅差の背景にあるものは何か。平田氏を支えた重鎮県議が「勝因の一つ」と言い切るのは、唯一、争点と言えた石木ダム（川棚町）を巡る対応だ。

県と佐世保市が進めるダム事業は、国の事業採択から半世紀を経ても未完成だ。建設に反対する13世帯が水没予定地で暮らす。2032年度の完成に向け、県が家屋を強制的に撤去する「行政代執行」を行うかが焦点だった。「責任ある判断をする」と代執行を否定しない大石氏に対し、平田氏は別の選択肢を示した。

告示直前の1月19日。県議2人が事業の根幹となる河川整備計画を再検証する「流域委員会」を設ける政策協定を平田氏と結んだと発表。反対派の市民団体が同意した有識者を加え、事業の妥当性を協議するとの内容だ。平田氏は「事業を丁寧に進めていく上で学識者の意見を聞く意味はある」。建設推進を公言しつつ、大石氏と違いを出した。

■ ■

協定は選挙構図を変えた。当時の立候補予定者は大石氏、平田氏に加え、建設反対の筒井涼介氏＝共産党推薦、事業見直しを唱える宮沢由彦氏の4人。協定発表翌日に宮沢氏が「ダム問題解決の第一歩」と評価し、知事選に出馬せず県議補選に回ることを表明する。

急転直下に見えるが、平田氏陣営にとっては想定通りだった。ある県議は協定が宮沢氏に出馬辞退を促す役割を兼ね、水面下で調整されていた、と明かす。知事選での宮沢氏の得票を「2万票」と想定し、それを取り込むシナリオだった。

ダム問題で大石氏との違いを示すことで、建設に反対する「共産票」の吸収も模索した。平田氏は共産県委員会幹部と接触。周辺は筒井氏の出馬辞退の可能性を探った。だが、共産側は「取り下げない」と拒絶。共産関係者は「勝つために票が欲しかったんだろう」と振り返る。

もっとも、平田氏の「姿勢」は奏功した。水没予定地で暮らす女性は平田氏に1票を投じた。流域委員会設置で当面は代執行を回避できると考えた。「今は時間稼ぎ。いつか建設中止のチャンスが来るかもしれない」と願う。

宮沢氏は知事選と同日選の県議補選＝長崎市区＝で1万105票を得た。知事選なら県内全域となる。重鎮県議は「宮沢票」が大接戦の勝利に威力を発揮したと認め、こう続けた。「協定を決めた平田氏の政治感覚、判断は正しかった」

「空手形」ではないと信じる

政策協定をきっかけにした不出馬で構図が変わり、勝因となる−。10年前、九州電力川内原発が立地する鹿児島県薩摩川内市に勤務していた頃を思い出した。16年7月の鹿児島県知事選は当初、4期目を目指す現職と元民放記者の三反園訓氏（現衆院議員）、反原発団体代表の三つどもえの戦いだった。

告示6日前、反原発団体代表が三反園氏と「脱原発」で政策合意し、出馬を見送った。原発の安全性を検証する委員会設置などで合意。委員会には反原発派を入れることも約束した。

当時、川内原発は全国で唯一稼働する原発だった。知事選3カ月前に熊本地震が起き、県民に不安もあった。「脱原発」の訴えは風を起こし、三反園氏が原発推進派の現職に勝利した。

ところが。三反園氏は知事就任後に設置した委員会に反原発派を入れなかった。脱原発の主張もトーンダウン。反原発派は「公約違反」と猛反発した。地元紙を含むメディアはその変節ぶりを批判。4年後の知事選で再選できなかった。当時、地元紙は最大の敗因をこう書いている。＜自身の考えを丁寧に伝えようとせず、県民の信頼を失った＞

長崎県では3月2日に平田氏が新知事に就任する。選挙の前後、平田氏は「丁寧に」との言葉を何度も使い、石木ダム問題に向き合う考えを示してきた。約束とその言葉が「空手形」ではないと信じている。

（一ノ宮史成）