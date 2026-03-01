ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）は28日、今季の開幕投手に上沢直之投手（32）を指名したことを発表した。3月27日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）での大役を任された右腕は「12人しかいない光栄なポジション。大事な試合なので責任感を持って臨みたい」と意気込んだ。

上沢はソフトバンク加入1年目の昨季12勝。後半戦は9試合に登板し6勝無敗だった。台湾から帰国した2月27日に直筆の手紙とともに通達した小久保監督は「昨年後半の彼の実績と、オフの取り組み、春のキャンプの状態を見て、もう上沢しかないと」と明かした。

2年連続2位の日本ハムは、昨季最多勝でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表のエース伊藤が開幕投手を務める。古巣との対戦に上沢は「去年も強かったし、今年も必ず強いと思う。チームとして出ばなをくじかれないようにしたい」と気を引き締めた。

開幕投手を務めるのは日本ハム時代の2019年、21年に続いて自身3度目で過去0勝1敗。「（過去2度は）緊張したり、責任を感じたり思うようにいかなかった。今回は楽しめるようにしたい」。自身初の“開幕星”で、福岡移転後初の3連覇へのスタートダッシュを導く。 （鬼塚淳乃介）