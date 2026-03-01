星野陸也18位、金子駆大63位に後退 南アフリカの22歳が単独首位で最終日へ
＜インベステック南アフリカオープン 3日目◇28日◇ステレンボッシュGC（南アフリカ）◇7213ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの第3ラウンドが終了した。
【写真】昨季賞金王・金子駆大の14本を覗き見！
日本勢は3人が出場し、星野陸也と昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大が決勝ラウンドに進出。7位で迎えた星野は、2バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「72」とスコアを落とし、トータル4アンダー・18位タイに後退して最終日を迎える。金子は初日を71位と出遅れたが、2日目に「66」とスコアを伸ばし19位タイに浮上。しかし、3日目は3バーディ・5ボギー・1ダブルボギーの「74」とスコアを崩し、トータル1オーバー・63位タイに順位を落とした。この日「64」をマークした22歳のケーシー・ジャービス（南アフリカ）がトータル11アンダー・単独首位に立った。1打差2位タイにフランチェスコ・ラポルタ（イタリア）、ヘニー・デュプレシ（南アフリカ）が続いている。
