金谷拓実は3日目「67」、首位と6打差12位で最終日へ オースティン・スマザーマンら首位
＜コグニザントクラシック 3日目◇28日◇PGAナショナル リゾート チャンピオンC（フロリダ州）◇7223ヤード・パー71＞米国男子ツアーのフロリダ4連戦（フロリダスイング）初戦は、第3ラウンドが終了した。
〈連続写真〉“超”フックグリップで飛ばす！ 金谷拓実の1Wスイング
日本勢は3人が出場し、金谷拓実が決勝ラウンドに進出。初日82位から2日目に「66」をマークし18位に浮上、3日目も6バーディ・2ボギーの「67」とスコアを伸ばし、首位と6打差のトータル7アンダー・12位タイで最終日を迎える。オースティン・スマザーマン（米国）とシェーン・ローリー（アイルランド）がトータル13アンダー・首位タイ。1打差2位タイにテイラー・ムーア（米国）、ニコラス・エチャバリア（コロンビア）が続く。今大会には世界ランキング上位10傑が不在。日本の松山英樹、久常涼も出場していない。賞金総額は960万ドル（約14億9600万円）。優勝者には172万8000ドル（約2億6900万円）が贈られる。
第3ラウンドの成績
