きょう3月1日（日）は、朝から全国的に青空が広がります。東京マラソンは天気の大きな崩れはなく、マラソン日和となりそうです。なお、西〜東日本では花粉の飛散がピークに入っています。太陽の周りには、花粉光環が出現するかもしれません。

■花粉光環とは

花粉光環は、太陽の光が花粉にぶつかることで、太陽を中心にして円盤状に虹色が広がる現象です。花粉症の方にはとても辛い時季となりますが、対策を行いながら空を見上げて虹色を楽しむのもよさそうです。なお、太陽を直接見てしまうと目が痛むおそれがあるため、必ず太陽を建物や電柱、外灯などで隠して見るようにしてください。

■東京18℃予想でさくら満開ごろの暖かさ

きょう3月1日（日）は高気圧に覆われて、朝から晴れる所がほとんどでしょう。最高気温は関東から北日本では前日より低い予想ですが、それでもこの時季としては高い所がほとんどです。東京都心は18℃で、4月上旬並み・さくらが満開のころのような暖かさになるでしょう。

【きょう3月1日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：1℃ 釧路：5℃

青森 ：4℃ 盛岡：9℃

仙台 ：11℃ 新潟：8℃

長野 ：11℃ 金沢：12℃

名古屋：19℃ 東京：18℃

大阪 ：17℃ 岡山：16℃

広島 ：17℃ 松江：11℃

高知 ：18℃ 福岡：17℃

鹿児島：21℃ 那覇：24℃

■あす西から天気下り坂 ひな祭りは雪の所も

週明けあす2日（月）は西から天気が下り坂となります。西日本は午後から雨の降り出す所が多く、あさって3日（火）は東日本でも雨が降るでしょう。内陸や山沿いでは雪が降り、関東は前橋などでも4日（水）にかけて雪がうっすらと積もってくるかもしれません。3月に入っても、積雪や路面の凍結による事故に気をつけた方がよさそうです。