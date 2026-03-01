リーダーが他界した後に、その次男が加入し活動継続 メンバー3人が78歳の“最高齢”4人組バンド
バンドのザ・ワイルドワンズが、4日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
ザ・ワイルドワンズ ＝テレビ朝日提供
結成60周年を迎えたザ・ワイルドワンズ。リーダーの加瀬邦彦さんが亡くなった後は、加瀬さんの次男･友貴が加入し、今も活動を続けており、友貴以外のメンバー3人の年齢は78歳。自分たちが知る限りでは最高齢バンドだと話す。
バンド結成時、リーダーの加瀬さんが個別に面接して決めたメンバーは、全員が学生でアマチュアだった。同番組初出演時には、あまりに下手でびっくりした当時の様子を語っている。
リーダー亡き後、甥のような存在だった亡きリーダーの息子・友貴が加入し一段と若返ったザ・ワイルドワンズ。デビュー当時の体型やイメージを崩さず、毎月ライブハウスで演奏しているそう。
ザ・ワイルドワンズ ＝テレビ朝日提供
