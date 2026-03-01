「オーシャンＳ・Ｇ３」（２８日、中山）

鮮やかなイン突きだった。ゴール前の大接戦を制したのは７番人気のペアポルックス。これまで重賞で３度の銀メダルと涙をのんできたが、昨年２着のリベンジを果たしてうれしい初タイトルを獲得した。前半は無理をせず道中は１４番手から。ピューロマジックが作り出したハイペースにも惑わされることなく、じっくりと脚をためて最後の爆発力に懸けた。直線は迷うことなく最内に進路を取り、メンバー最速の上がり３Ｆ３３秒４の豪脚を繰り出してグイッと抜け出した。

昨年３月の高松宮記念以来となるコンビを組んだ岩田康は「何回も乗せてもらっていたのに勝ち切れなかったが、最高のパフォーマンスを見せてくれました。最後は腹をくくって、この馬の末脚を信じました」と会心の騎乗を振り返った。

梅田師にとっては２３年小倉２歳Ｓ（アスクワンタイム）以来となるＪＲＡ重賞勝ち。「全てがうまくいったが、ジョッキーが一番上手にやってくれた」とベテランの手綱さばきをたたえた。この勝利で高松宮記念（３月２９日・中京）の優先出走権を獲得。昨年は大外枠に泣き、しんがりの１８着に終わっただけに巻き返しに懸ける陣営の思いは強い。トレーナーは「もう一段状態が上がってくるようならチャンスはあると思う。あとは極端な枠じゃなければね」と昨年のリベンジを誓った。