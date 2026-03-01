「バレンタイン、年々どう変わった？」＜回答数37,984票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第455回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「バレンタイン、年々どう変わった？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「バレンタイン、年々どう変わった？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
バレンタインチョコパイ
【材料】（20個分）
冷凍パイシート(正方形) 1枚
板チョコレート(ミルク) 1枚(50g)
グラニュー糖 大さじ 2
ココアパウダー 大さじ 1/2
【下準備】
1、冷凍パイシートは常温におき、少し柔らかくしておく。板チョコレートは手でザックリ折りってボウルに入れる。グラニュー糖とココアパウダーは合わせておく。
【作り方】
1、パイシートの上に合わせたグラニュー糖を大さじ1を全体に振り、グラニュー糖をくっつけるように手で少し馴染ませる。
2、両端からくるくると中心に向かって巻き、ハート型にする。表面にも残りのグラニュー糖をまぶすようにつける。ラップに包み、冷凍庫で15分位冷やす。
3、オーブンを200℃に予熱し始める。(2)を幅7〜8mmに切り、オーブンシートを敷いた天板に間隔をあけて並べる。先を少しとがらせて上の部分を広げ、ハートの形に整える。
4、200℃に予熱しておいたオーブンで10分焼き、一度裏表をひっくり返してさらに7〜10分焼く。カリッと焼けたらケーキクーラにのせて冷ます。
5、板チョコレートを湯煎で溶かし(4)の部分的につけ、涼しい所でかたまるまで置いておく。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)
