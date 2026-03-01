・「バレンタイン、年々どう変わった？」の結果は…

・1位 … ほぼやらない 51%

・2位 自分へのご褒美 18%

・3位 毎年同じ 15%

・4位 簡単になった 14%



※小数点以下四捨五入



37,984票

今日の質問は「バレンタイン、年々どう変わった？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「バレンタイン、年々どう変わった？」