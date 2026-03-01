３月から調教師に転身する藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が２８日、２２年間のジョッキー生活にピリオドを打った。阪神１０Ｒでは父の管理馬で騎手として最後のＶ。引退式では騎手仲間に囲まれ、万感の思いを込めてファンや関係者に向けてあいさつした。

楽しく、そしてフェアプレーの精神でやり切った。ジョッキー最後の１日に、阪神競馬場で７鞍に騎乗した藤岡佑。１２Ｒのラストライドを終え、ファンの声援に晴れやかな表情で応えた。

師弟Ｖの初勝利から２２年。最後は父・健一師の管理馬でＪＲＡ通算１１１０勝目を飾り、「勝ったジョッキーが見られる景色を見られたこともいい思い出になりました」と笑顔をのぞかせた。

伸び悩む勝ち鞍に葛藤し、それを打ち破ろうとフランスに身を投じたのが１３年前。日本のファンの熱量を改めて感じ、意識が大きく変わった。引退式は“お兄ちゃん！”の呼び掛けがやまず、「日々感謝の気持ちを持ってレースに乗っていたので、きょうもその気持ちを込めて最後まで乗ってきました」と世界一のファンに頭を下げた。

ラストデーが無事に終わりますように−。そんな願いからか、阪神競馬場にある弟・康太さんの石碑はいつも以上に花束であふれた。弟の落馬事故から約１年１１カ月。「一緒に頑張ってこられたのは、すごくありがたかったというか、いい刺激になりました。事故があってからは無事に引退することが藤岡家の長男としての務めかなと思っていたので役割を果たせたと思ってホッとしています」と安どした。

笑顔と冗談を交えながら気丈に振る舞ったが、最後は声を震わせ、涙をこらえられなかった。「どんなに嫌なことがあっても、辛いことがあっても、勝って仲間やお客さまから“おめでとう”“ありがとう”と言ってもらえるだけで全部忘れて、最高にハッピーな気持ちになれるジョッキーという仕事が本当に大好きでした。生まれ変わっても一緒にジョッキーになりたいと思います。長い間ありがとうございました」。志半ばで辞めたジョッキーの思いも受け継ぎ、予定より長く続けた騎手人生が終演を迎えた。今度は調教師として新たな一歩を−。藤岡兄の第２章が始まる。

◆藤岡 佑介（ふじおか・ゆうすけ）１９８６年３月１７日生まれ、滋賀県出身。０４年３月に栗東・作田誠二厩舎から騎手デビュー。同１３日に自厩舎のアスカクイーンで初勝利を挙げた。ルーキーイヤーは３５勝をマークし、ＪＲＡ賞最多勝利新人騎手を受賞。翌０５年に父・健一師の管理馬だったアズマサンダースでＪＲＡ重賞初勝利（京都牝馬Ｓ）。１８年ＮＨＫマイルＣ（ケイアイノーテック）でＪＲＡ・Ｇ１初制覇を飾った。フェアプレー賞は６回受賞。昨年１２月に調教師試験に合格。ＪＲＡ通算１１１０勝（うちＧ１２勝を含む重賞４９勝）。