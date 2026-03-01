4月期の日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』でW主演を務める波瑠と麻生久美子の撮影中のオフショットが公開された。

本作は、ミステリー作家・秋吉理香子の同名小説が原作のミステリー。『リバーサルオーケストラ』（日本テレビ系）、『366日』（フジテレビ系）の清水友佳子が脚本を手がける。

主人公は、仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子。45歳の誕生日に彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ。ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から家族構成や夫の職業、20年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが、そこで待ち受けていたのは殺人事件。夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎……。ルナは、文学の知識を生かして、事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく。

文学を愛するバーのママ・野宮ルナを演じるのは波瑠。家庭に居場所がない主婦・沢辻涼子を麻生が演じる。

ロケが行われたのは、大阪・新世界。通天閣が間近にそびえる商店街をルナと涼子が歩くシーンだ。ロケ終了後には、通天閣をバックに笑顔で写真撮影。クランクイン前から大阪ロケを楽しみにしていた2人。果たしてどんなシーンとなったのか。（文＝リアルサウンド編集部）