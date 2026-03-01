大胆すぎて目が離せない…韓国美人チアリーダー、「魅力的すぎる」夜のオフショット

韓国プロ野球などで活動する美人チアリーダー、キム・ナヨンのオフショットが話題だ。

【写真】韓国美女チアリーダー、目を疑う“非現実的”ボディ

キム・ナヨンは最近、インスタグラムで「in Sidney♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ライトアップされたシドニーのオペラハウスやハーバーブリッジを背景に、夜の散策を楽しむキム・ナヨンが写っている。黒のタンクトップにデニムを合わせたシンプルながらも洗練されたコーディネートで、思わず振り返ってしまうような美貌を放っている。

現役チアリーダーとして活躍するだけあって、鍛え上げられた無駄のないプロポーションを惜しげもなく披露したキム・ナヨン。彼女の投稿には、「本当に可愛い」「魅力的すぎる…」「素敵だ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ナヨンInstagram）

キム・ナヨンは1999年5月7日生まれの26歳で、2019年からチアとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球KBOリーグのNCダイノス、男子プロバスケKBLの昌原LGセイカーズ、台湾プロ野球の味全ドラゴンズ、台湾男子プロバスケの桃園パウイアン・パイロッツなどでチアを務めている。