菊池雄星がX更新

野球日本代表「侍ジャパン」は、連覇を狙う3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて着々と準備を進めている。宮崎合宿には米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手がアドバイザーとして参加。合宿最後の夜には決起集会も行われたが、まさかの席決め方法が判明した。

アドバイザーとして宮崎合宿に参加したダルビッシュは24日に自身のXを更新。「宮崎最後の夜は決起集会に参加させていただきました。 菊池くんが大量のワインを持ってきてくれて大変盛り上がり、あっという間の楽しい時間でした」とつづった。

エンゼルスの菊池雄星は28日、ダルビッシュのポストを引用する形で、「最高の決起集会でした」と投稿。さらに「僕はワインと、席を決めるくじ引き作りの担当でした。ダルビッシュさんの、チームにもたらす安心感、包容力が半端じゃなかった。。」とつづった。

菊池によって明かされた、まさかの席の決め方にはファンも反応。Xには「くじ引きの結果めっちゃ気になるなw」「席がくじ引きでしかも手作りだなんて大スターな皆さまなのに、ほんとほっこりです。勝つ気しかしないです」「くじ引きで席決め！！！！（メイキング映像下さい）」「こういう細かい仕事も大先輩がやってくれる……結束力が高まりますね」などのコメントが寄せられていた。



