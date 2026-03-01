これぞ、令和の白髪ぼかし！？【40・50代】オシャレも楽ちんも叶う♡「ハイライトヘア」

白髪カバーは隠すための全頭カラーが主流だったけれど、近年は細かなハイライトでなじませるスタイルが支持されています。定期的な染め直しを卒業して、日々の手入れを楽にしてみませんか？ 今回は「NORA HAIR SALON」@sakosakosakosakoさんのInstagramの投稿から、洗練された印象を与える大人のハイライトヘアをご紹介します。

繊細な毛束感が際立つ、丸みグレージュボブ

オレンジ味を抑えたブルーベースのグレージュが、髪に透明感と柔らかさを運びます。そこに細めのハイライトを施すことで、白髪とカラーが自然になじむ仕上がりに。丸みのあるボブシルエットでも、髪表面に細かな毛束感を加えることで、立体的な表情を演出できそうです。

都会的なコントラストを楽しむ外ハネボブ

明るめのグレージュをベースに、細めのハイライトで筋感を強調した切りっぱなしボブ。あえてコントラストを強めることで、都会的で洗練された印象を与えています。外ハネのベースが髪の動きを引き立て、こなれた雰囲気を漂わせます。

伸びてきた白髪も目立ちにくい！ 地毛風レイヤーミディ

ダークグレージュを採用した、地毛に近い落ち着きのある暗髪スタイル。細いホワイト系のハイライトを忍ばせることで、根元が伸びても色の差が目立ちにくいよう工夫されています。カットはストレートタッチのレイヤーを入れることで上品さをキープ。、メンテナンスの負担低減が期待できるのも嬉しいポイントです。

透明感あふれる、ひし形レイヤースタイル

オレンジ味を抑えたブルーベースグレージュが、重たさを感じさせず透明感を演出します。顔まわりと表面にレイヤーを入れた控えめなひし形シルエットにより、自然なボリューム感をプラス。ハイライトが奥行きを作り、洗練された印象のまま、白髪をカバーできるデザインに仕上がっています。

writer：内山友里