「社長に目を付けられる」インセンティブ申請を先輩が制止！ 成果を上げた営業マンを待っていた残酷な仕打ち

成果に応じて追加報酬が発生する「インセンティブ」は、営業マンにとって仕事のモチベーションを支える重要な仕組みだ。ところが、メーカー勤務の50代男性（営業／年収450万円）は、完全にやる気を削がれる理不尽な体験をしたという。

「インセンティブ対象の商品を購入して頂く事が出来、喜んで会社に申請しようとしたら先輩社員から申請を止められました」

一体どういうことなのか。先輩から理由を聞いた男性は驚いた。（文：湊真智人）

待っているのは報復？「重箱の隅をつつくような指摘」

先輩は、こんな理由を教えてくれた。

「インセンティブを支払いたくない社長から目を付けられてしまう」

申請自体は通り報酬も支払われはするのだが、問題はその後に待っている“報復”にあった。

「会議の場で重箱の隅をつつくような事を毎回聞かれて精神的に参る」

社長の逆鱗に触れ、吊るしあげに遭うというのだ。懸命に営業し成果を上げた社員に対する仕打ちとして、あまりに残酷だ。

「インセンティブ対象商品はかなり高額な為、一生懸命接客したのにガッカリしました」

当然、男性はやる気を完全に削がれてしまった。インセンティブで成果を称えるどころか、支払いを惜しんで従業員を追い詰めるトップの下では、どんなに優秀な人材も意欲を失っていくだろう。

