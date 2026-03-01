「仕事ができる人ランキング」を強要される職場。「サル山のボスには逆らえない構造」と嘆く女性

半期に一度、パート同士で「仕事ができるランキング」を提出させられ、全員が忖度して“お局様”を1位にする――。愛知県の30代女性（営業）から、そんな異常な職場の実態が寄せられた。

その職場では一人のベテランパートが絶対的な権力を持ち、「社長と社長の奥さんが、めんどくさいのでパート教育を一人のお局様にゆだねている」という。驚くことに

「パートの面接もその方が担当」

というから、社長夫妻からの信任はとてつもなく厚いようだ。（文：長田コウ）

「私しか知らないし、誰にも言わないから」と言うお局

入社後、女性は異様な光景を目の当たりにした。

「その方（お局様）と気が合わない人は黙って退職している人が続出していることが判明」

さらに前述の通り、半期に一度行われる奇妙な慣習があった。

「パート同士でお局様含め、同僚たちの仕事ができるランキングを出してほしいと言われる。当然、すべてのパートは、お局様を一位にするという構造ができあがっている」

評価の結果は、お局様本人が「私しか知らないし、誰にも言わないからしっかりランキングをつけてね」と言われるという。想像しただけで恐ろしい状況だ。

「時給も上がるわけでもないのに、ノルマもあり」と思わず不満を漏らす女性は

「世の中にはいろんな企業があるんだな、どこもサル山のボスには逆らえない構造なんだなと実感しています」

と冷めた心境を明かし、投稿を結んでいる。

