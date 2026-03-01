「自分がしました」と手柄を横取り、部下には「ミスだらけ」と濡れ衣を着せる上司に「人間性を疑う」と40代女性

自分の評価のために部下を平気で踏み台にする上司――投稿を寄せた40代女性（医療事務）の職場には、そんな卑劣な主任がいるという。

「自分が頼まれた仕事を部下に回して終わったら報告させ、上司に自分がしましたと言わんばかりに手柄を持っていく」

典型的な手柄泥棒である。さらにこの主任は、部下を貶めることで自分の優位性をアピールするというから、ますますたちが悪い。（文：天音琴葉）

「上司の命令にのみ忠実に対応」現場を無視する責任者も

「頼んだ仕事をできてないと目の前でため息をついて無言で仕事を取り上げ、事務長に『仕事が多くてスタッフに頼んだらこんな感じで終わらないしミスだらけでした』と報告される」

この主任にとって、部下は有能な自分を演出する道具でしかないようだ。もはや仕事ができる以前に、人間性を疑わざるを得ない。

一方、投稿を寄せた50代男性（ITエンジニア／年収700万円）は、上の顔色しか見ない責任者に絶望している。

「部下、関係者がどのような業務をおこなうか、問題・課題がどうあるかを把握しようとせず、自分の上司の命令にのみ忠実に対応しようとしている」

上司からの命令に応えるには現場にどれほどの負荷がかかるか、どんなシステム上のリスクがあるかを確認するのは責任者の重要な役割だ。しかし、常に上司にしか目が向いていない責任者に、男性は次のように憤る。

「なんで責任者としているのかが意味がわからない」

実務の混乱や課題を置き去りにして保身に走る。こうした人物が舵を取る組織では、現場の士気が下がるのも無理はないだろう。

