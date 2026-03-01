元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！

全体の運気

3月前半は「私らしいリズムを大切に」

辛卯の気が巡り、心と環境のバランスを整えたい時期です。美人占花では、自分にとって心地よいペースを守るほど現実が安定し、流れが整うと考えます。周囲に合わせすぎると知らないうちに疲れが溜まりやすいので注意を。

「なんか違うかも？」と違和感を覚えたときは見過ごさず、その都度リセットしてください。無理に前へ進もうとせず、自分の感覚を優先して過ごすと運気が上昇していきます。幸運を引き寄せてくれるカラーは、エメラルドグリーン。

美容運

美容テーマは「光を纏う美しさ」

辛はダイヤモンドを象徴する気を持つため、輝きを味方につけるメイクがおすすめです。ベースにはリキッドハイライトを仕込み、内側から発光するツヤ肌へ。シルバーやオーロラ系の色味が透明感を引き立ててくれます。目元には上品な輝きのラメシャドウがおすすめ。

この時期はドレッサーを新調したり、白い花瓶に花を飾ったりするなど空間の美も意識してみて。クリスタル小物を置くのも◎。コスメやポーチの汚れは美容運を下げてしまうので、清潔に保つことを心がけて。アクセサリーは小粒でも上質な輝きを選ぶと、印象がより洗練されます。

金運・仕事運

3月前半の仕事運は“リスタート期”

気持ちを切り替え、新しいステージへ進むタイミングです。まずはビジョンを明確にすることから始めてみてください。方向性が定まると流れは徐々に好転していきます。今の行動が下半期の良いスタートへとつながるでしょう。

デスクやバッグの中を見直し、本当に必要なものだけに絞れば、判断力もクリアに。金運は、長く使えるアイテムへの投資が吉。仕事道具や学びへの出費は、のちにしっかり実りとなって戻ってきます。

家族・人間関係

3月前半は「ご縁開花」の運気

この時期は、ピンクを纏うことで心がやわらぎ、恋愛運が上昇していきます。ピンクは気持ちを整え、人との距離を近づける“幸運の色”。濃淡や素材を工夫しながら、自分に似合うトーンを選んでみて。

特に下着は肌に直接触れるため、内側から運気を整える効果も。さらに自律神経をやさしく整える作用もありストレスを感じやすい人にもおすすめです。心が整うことで、人との関係も自然と心地よいものになっていきます。愛情運を高めてくれるのはダマスクモダンの香り。

蝦名先生の一言

先日、実家に愛猫を預けていたのですが、母の前に立ち、動く洗濯機に向かって威嚇していたそう。普段は怖がりなのに、まさかの守護役。愛猫には“守りの星”があることを思い出して、ほっこりでした。

