フリーの有働由美子アナウンサーが、３月１日放送のテレビ朝日系「有働Ｔｉｍｅｓ（タイムズ）特別編 侍ジャパン世界一の歴史 秘蔵映像一挙公開！」（午後６時４分）でＷＢＣ連覇に挑む侍ジャパン・井端弘和監督を“直撃”する。

同番組は５日に開幕するＷＢＣを約３時間にわたって深掘り。２月１４日から２４日にかけて宮崎で行った侍ジャパンの事前合宿で、有働アナが井端監督に連覇のカギについて直撃インタビューする。そのインタビューでは日本の指揮官が特に重要だと思った３人のキーマンに言及。敬遠されがちな大谷翔平の“後”の打席は、誰に任せるのか。「一振りでチームの雰囲気を変える」と同監督がほれ込む選手は？ そして、球数制限のある大会で侍ジャパンの救世主となるであろう投手は…？

またスタジオではスタメンの“有働予想”を発表。有働アナが考えたオーダーに対し、栗山英樹・侍ジャパン前監督、松坂大輔氏、青木宣親氏が分析する。

同時に侍ジャパンの過去の戦いも振り返る。テレビ朝日が長年記録してきた映像の中から、イチロー氏、ダルビッシュ、大谷翔平らの軌跡を紹介。スーパープレーだけでなくベンチ裏の緊張感、選手同士の絆、歓喜と悔しさが交錯した瞬間などインサイド映像も交えて放送する。

有働アナは「ＷＢＣを語るに最高のメンバーがスタジオに。開幕直前だからこそ楽しめる、そしてＷＢＣを噛（か）み締められる番組です。個人的には打順予想を栗山・前監督に聞くのが楽しみです。このワクワクが止まらない直前の時間をぜひ一緒に過ごしましょう！」とコメント。野球ファン必見の３時間となりそうだ。