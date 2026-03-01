「侍語る」第１５回は２大会連続出場のヤクルト・中村悠平捕手（３５）。前回大会の優勝の瞬間、マウンドで大谷と抱き合った“胴上げ捕手”。野手最年長で迎える今大会は精神的支柱としてチームをまとめ、“第３捕手”という立ち位置ながら巧みなインサイドワークでバッテリー陣を盛り上げていく。連覇へ向けて熱い思いを語った。（取材・構成＝秋本 正己）

自分のポジションは分かっている。チーム初戦、２月２２日のソフトバンク戦（サンマリン宮崎）。中村がマスクをかぶったのは７回だった。坂本、若月は初代表。中村は２大会連続出場となるが、自身は“第３捕手”のつもりでいる。

「自分なりの役割があると思いますし、実は前回大会もそういう立ち位置。しっかり結果を残して準決勝、決勝まで行ったので今回も同じようにやっていきたい」

貴重な経験を坂本、若月に伝えることも自身の役割だと考える。前回大会１次ラウンドの韓国戦の３回無死二塁。８番のヤンに対し、カウント１―２から最善手と自信を持ってダルビッシュに内角へのスライダーを要求したが、左中間へ手痛い一発を浴びた。

「一発勝負ならではのリードは、あまり冒険しない方がいいと感じ取った。そういったところも２人に伝えられればいい。捕手３人で力を合わせてやりたい」

今大会からピッチクロック、ピッチコム（バッテリー間のサイン伝達機器）が導入される。ピッチコムについてはヤクルトの浦添キャンプにも持ち込んで慣らし運転。ゲームの「パワプロ」のように「上ボタンが直球」「下がフォーク」のように設定が改良されたもようで、強化合宿でも習熟に努めた。

「ボタンを押すのは捕手だけ。みんなパワプロとかやっているので、ここにあればカーブとかスライダーとか、やりやすいようにしてくれた感じ」

３５歳はチームの野手最年長。バッテリーはもちろん、全体のまとめ役としても期待される。年下の選手には自分から話しかけるよう心がけるという。

「例えば直近でいうとチームのキャンプの話。どう？みたいな感じで話していく感じ。たわいもない話をして、話すべきことがあれば話をする。僕も若手の頃は先輩に話しかけることが難しかった。ましてや同じチームでもなく侍ジャパンというチームなので」

自身のチームに目を向ければ１０年目の古賀が正捕手に近い存在。１３年は当時ヤクルトに在籍していた相川（現ＤｅＮＡ監督）がＷＢＣに出場したスキをつくようにして正捕手への足がかりをつかんだ。当時のことが頭をよぎりながらも、ＷＢＣへの出場を優先させた。

「１か月弱、チームから離れるのでちょっと葛藤するんですけど、ＷＢＣは全員が出られるわけではないですし、特別な舞台なので」

前回大会の優勝の瞬間、大谷とマウンド上で抱き合って“胴上げ捕手”となった光景は本番が近づくにつれてリプレーされ、見るたび感動がよみがえる。大谷が代表に合流した２６日、笑顔で再会した。２８日の中日戦前にはベンチ前で声出し。前回決勝前に大谷が発した“名言”「憧れるのをやめましょう」を発してナインを鼓舞した。

「僕だけではなくてチーム全体にとっても確実に影響をもたらせる選手。みんなが彼の一挙手一投足を見ている。憧れるというより、いちファンです」

出番は限られるかもしれない。それでも、世界一へ中村の力は欠かせない。

◆中村 悠平（なかむら・ゆうへい）１９９０年６月１７日、福井県生まれ。３５歳。福井商では２度、夏の甲子園に出場し、２００８年ドラフト３位でヤクルト入り。１５年から正捕手に定着。日本代表としては１５年のプレミア１２、２３年のＷＢＣに出場した。通算成績は１４２７試合出場、打率２割４分２厘、４１本塁打、３８１打点。昨季は７４試合出場、打率２割３分、１本塁打、１１打点。１７６センチ、７９キロ。右投右打。今季年俸は１億５０００万円（推定）。