¡¡£×£Å£Ó£ÔÊóÃÎ¤Ç¤Ï¡¢Âè£¹£¸²ó¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê£±£¹Æü³«Ëë¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤ò¿ï»þ¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Âè£²²ó¤Ï¡¢ºò½©¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ÎÀîÃæÅ´Ê¿³°Ìî¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¡£Æ±Âç²ñ¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤òÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÐ¸¶Íª»ñÏº³°Ìî¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¡£
¡¡¶¯ÂÇ¤ò¸Ø¤ë¶áµ¦²¦¼Ô¤Î£´ÈÖ¤é¤·¤¯¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ÏÌÀ³Î¤À¡£¹â¹»ÄÌ»»£±£·È¯¤Î¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡¦ÀîÃæ¤Ï¡Ö¡Ê¹Ã»Ò±à¤Ç¡ËÄ¹ÂÇ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ïºò½©¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ£³»î¹ç¤Ç£µËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤â½à·è¾¡¤Î±ÑÌÀ¡Ê¹áÀî¡ËÀï¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¡£¡ÖÂÇ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤¦¡×¤È¡¢ÅÁÅý¤ËÆ´¤ì¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿ÃË¤¬¡¢¤½¤Î¼çË¤¤È¤·¤ÆÀ»ÃÏ¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡½©¤Ï£µÈÖ¤òÌ³¤á¤¿ÀÐ¸¶Íª¤âÃíÌÜ¤ÎÂÇ¼Ô¡£¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤òÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤À¡£¤½¤ÎÂçË¤¤¬¡ÖÀîÃæ¤ÎÊý¤¬ÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤ëÂ¸ºß¤À¡£¿·¥Á¡¼¥àÈ¯Â»þ¡¢£´ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿ÀÐ¸¶Íª¤¬¸Î¾ã¤Ç·ç¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¡¢¤½¤ÎºÂ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÎÀ¤Ç¤ÏÆ±Éô²°¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃç¡£ÀîÃæ¤â¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²¿Í¤ÇÀª¤¤¤ò¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°£°¥¥íÄ¶¤ÎÀÐ¸¶Íª¤Ï¸ºÎÌ¤ËÎå¤à¤¬¡¢ÀîÃæ¤â£¹£µ¥¥í¤Î¥Ù¥¹¥ÈÂÎ½Å¤¬°ì»þ£¹£¹¥¥í¤ËÁý²Ã¡£¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÂÇ·â¤â°Õ¼±²þ³×¡£¿ÀµÜ¤Ç¤Ï¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤Î°ìÊý¡¢Âç²ñÄÌ»»£¸ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤ÈÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£Èôµ÷Î¥¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÇ·âÎý½¬¤ò¡ÖÄã¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¡×¤ÈÊÑ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥í¤ÎÂÇ·â¤äÎý½¬Ë¡¤ò¸¦µæ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£¤é¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤Ï¡ÊÂÇ¡ËÎ¨¤â»Ä¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ò¡×¤È¿Ê²½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£´ÈÖ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¡¼¥à¤Î¼´¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏÁèÃ¥Àï¡£±¦¤ÎÀÐ¸¶Íª¤«¡¢º¸¤ÎÀîÃæ¤«¡£¼çÌòÁè¤¤¤Î·ã²½¤Ç¡¢¶¯ÎÏÂÇÀþ¤¬ÇË²õÎÏ¤òÁý¤¹¡£¡Ê°ÂÆ£¡¡Íý¡Ë
¡¡¢¡ÀîÃæ¡¡Å´Ê¿¡Ê¤«¤ï¤Ê¤«¡¦¤Æ¤Ã¤Ú¤¤¡Ë£²£°£°£¸Ç¯£±£°·î£±£°Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¹âº½»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£·ºÐ¡£¹Ó°æ¾®£±Ç¯¤«¤éÆð¼°¤Î¹Ó°æ¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¹Ó°æÃæ¤Ç¤Ï¹Å¼°¤ÎÊ¼¸Ë²Ã¸ÅÀî¥ä¥ó¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¹â¹»¤Ç¤Ï£²Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡££±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¹£³¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£