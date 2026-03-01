タレント上沼恵美子（70）が28日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」（月1回、土曜午後4時＝関西ローカル）に出演。芸能界からの「引き際」について語った。

フリーアナウンサー有働由美子（56）が、「芸能界、いつまでやる？」と質問。上沼は「…分かれへん。まずね、今年の10月にコンサートを10年ぶりにやるっていうことを決めたんです。そこまではやりますね。そこで辞めるかも分かれへん」と話した。

有働が「えっ」と驚くと、上沼は「そこ（コンサート）まで健康で、声も出して、動けて…っていうふうに保っていきますけど、そこで燃え尽きるかも分かれへんね。もう年も年、71ですからね。そこでうまく緞帳（どんちょう）が下がったら、そこで終わるかも分からない」と語った。

有働は「えっ、やだ。えみちゃんがいなくなったら、誰が本音を言ってくれるんですか？ みんなそれを期待してますやん。みんないい子ばっかりになったテレビ界で、『えみちゃんは言ってくれるわ』って。皆さんに応えるためにも一生、死ぬまでとか…100（歳）まではっていう」と訴えた。

これに、上沼は「そんなん、とんでもない。約束できないもん。私、数値悪いし、血糖値高いし…」と話すと、「それは仕方がないし、大きな病気になったら、もうその時、考えようと思っております。やっぱり人は必ず死ぬ。さあ『でも、どんな死に方するねん』って、これ課題ですわ」と死生観にも言及。

「暗い課題と思うかも分かりませんけど、そんなことないんですよ。だからコンサートもやるんです。前向きなんですよ。きらびやかなライトを浴びて、キュンっと死にたいね」とポジティブであることを強調した。

有働が、「金箔（きんぱく）のお墓がいいとか、何か…。ファンとしてはそのぐらいやってもらったら、『きょうは天気いいし、金箔のお墓見に行こうか』って」と言うと、上沼は「うれしい」と大笑い。「ああ、そういうのもあるわね。せやけど金箔ってどうなんやろね。私、スワロフスキーがいい。キラキラキラっとして、『えみちゃん』って書いてる」と理想のお墓にも触れた。

有働の「縁起がいいから、みんな行きますね」との言葉に、「来て！ その代わりに500円取るで」とオチをつけ、有働も「取るんや。見るだけやのに」と笑っていた。