俳優唐沢寿明（62）が28日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。ドラマ「白い巨塔」に主演した際に、原作者の作家山崎豊子さんに言われた「一言」について明かした。

唐沢は2003年から2004年に放送されたフジテレビ系ドラマ「白い巨塔」で、主人公の財前五郎を演じた。ネット上では、唐沢が原作者の山崎豊子さんから「財前役をやるなんていい度胸してるわね」と言われた、という話があがっている。

これについて、唐沢は「厳密に言うと違うけど、お会いしたんですよ、撮影する前に。プロデューサーと2人で行って」と話した。

中華料理店で山崎さんと対面したものの、唐沢は普段ラフな雰囲気とあって「普段、こんな感じじゃない？ 別に財前っぽく作って行ってるわけじゃないから。『きょうは天気がいいですね』なんて軽口をたたいていたら、それを見て『あんたさ、財前できるの？』って言われたの。別に『いい度胸してるわね』とは言われてなくて」と説明。

山崎さんの問いに、唐沢は「『はい、俳優なんでちゃんとやります』って言ったら…どう見ても（できそうに）見えないわけじゃん。それでいろんなこと言われて…その時」と、納得できない山崎さんから問い詰められた。

「もうなんか、面倒くさくなっちゃって。これは飲むしかないと思って、ビールがばがば飲んでて、最後ベロベロになっちゃって…」とクダを巻いていたところ、「『あんた、なんだよ、面白い男じゃない』って言われて」と気に入られたという。

唐沢とダウンタウン浜田雅功（62）は同い年とあって、「中学生ぐらいだったでしょ？ 田宮（二郎）さんの『白い巨塔』ね。中学2年の時に、おやじが見てたから」と、1978年（昭53）放送のドラマに言及。

「後ろから見てたけど、内容がちょっとよく分からなかった、その時は。そんな記憶があるから、（自分に）できるかどうかっていったら難しいことだけど、話がきたからやるしかないってことで。田宮さんのまねはできないしね」と振り返っていた。