波瑠＆麻生久美子、通天閣をバックに笑顔 W主演『月夜行路』大阪ロケ写真公開
俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系4月期水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）の大阪ロケ写真が3月1日、公開された。
【画像】『月夜行路』書影
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナという、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
文学オタクのバーのママ・野宮ルナを演じるのは波瑠。トランスジェンダー女性という役どころで、読書で磨いた分析力と推理力を武器に事件へ挑む。一方、家庭に居場所をなくした専業主婦・沢辻涼子役を麻生が務める。夢に挫折し、満たされない日常を送る女性の心の揺れを丁寧に描く。
ロケが行われたのは、大阪・新世界。通天閣が間近にそびえる商店街をルナと涼子が歩くシーンが撮影された。ロケ終了後には、通天閣をバックに笑顔で写真撮影。クランクイン前から大阪ロケを楽しみにしていた2人。果たしてどんなシーンとなったのか。
