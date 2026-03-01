お笑いタレント劇団ひとり（49）が28日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。明石家さんま（70）に“クレーム”をつけた。

ひとりは、現在81歳の俳優高橋英樹について、「ものすごいエネルギーが…。ケンカしても勝てないんじゃないか、ぐらい」と、パワフルな高橋に憧れていることを明かした。

「こんな人になりたいっていうので、タバコも止めましたし、お酒も。それで毎日ジョギングして、体にいいってものがあれば何でも取り入れて。サバ缶、ブロッコリースプラウト、クルミ、ブルーベリーとかありとあらゆるものを入れて、健康を気遣ってるんですよ」と話した。

ところが、「そんな中で、さんまさん、すごい元気でいらっしゃるじゃないですか。タバコもやるし、好きなものを食べて、ほとんど寝ないじゃないですか。だからそういう人が元気でいられちゃうと、ちょっと困っちゃう。『自分のやっていることは、これでいい？ えっ、タバコって吸っていいのかな』みたいな。気持ちが揺らいじゃうんですよ」と“クレーム”。

さんまは、「俺はパタッと死ぬらしいで、どこかで。だから安心せえ。もう50（歳）からタバコ止めても止めんでも、一緒やねんて。お前は49（歳）やから間に合（お）うてん（間に合った）。50（歳）まで吸った人はあかんらしいねん。『ホンマでっか！？TV』情報やで？ アテにならんけど…」と笑わせた。

ひとりはなおも、「そういう時に、さんまさんがタバコ吸ってて元気なのが迷惑なんですよ。吸ってもいいんじゃないかなって思っちゃうから。気持ちが揺らいじゃうんですよ」と主張。

さんまが「俺も早く死ぬらしいから、安心せえって。そこで笑え」と言うも、ひとりは「いやいや…絶対長生きする」と笑っていた。