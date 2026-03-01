TBS井上貴博アナウンサー（41）が2月28日、同局ラジオの「井上貴博 土曜日の『あ』」（土曜午後1時）に出演。3月末での番組終了を発表した。

「来月いっぱいでこの番組を終了することにしました」と切り出した。その上で「2022年から始めて。来月いっぱいで閉じることにしました。あと4回？ おっちゃん、おばちゃん頑張りますから。聴いているおっちゃん、おばちゃん、いろいろメッセージを送っていただければ」と投げかけた。

同番組は22年4月開始。進行はコラムニスト犬山紙子が担当。

井上アナは慶応高野球部OB。23年の夏の甲子園で母校が優勝した際は喜びを爆発させた。優勝後、初の同番組（23年8月26日放送回）では大号泣。甲子園の応援が慶応寄りに傾いていたとする一部指摘に対し「1つ思うのは、選手にその矛先を向けるのは違うと思うんだよね…。これはつらかったですね」と涙を流した。「そこは3700校、全選手が夏にかけてきた思いっていうのは変わらないと思うんです。“そりゃ慶応だから”とか、選手を批判する権利はないと思う。そこだけは許せない」などと熱く語っていた。