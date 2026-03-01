24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が2月28日、自身のインスタグラムを更新。性犯罪をめぐる自身の思いをつづった。

「3月8日は国際女性デー。ということで、ミモザのリースを作ってみました。繊細だし、数日したら花が小さくなるのでそれを想定して形を作るのが難しかったです」と書き出した上で、自作ミモザの写真を公開。

「最近、女性が尊厳を踏みにじられる性犯罪のニュースを、国内外問わず、よく目にして、心が痛みます。また、そういうニュースに対して、明確な根拠もないのに『同意があった』『恋愛関係の拗れ』と言う人が一定数現れることにもガッカリします」と記述。

その上で「加害者が最も悪いのは当然ですが、加害者を守ろうとする人、実質的には部外者なのに加勢してきて事実を見ようとしない人、他者を傷つけることをやめられない人、自分が人を傷つけていることにすら気が付かない人、そんな人たちも同罪だと思います」と指摘。

最後に「話が少し逸れてしまいましたが、女性たちが理不尽な思いをすることなく、自分の能力を十分に発揮することのできる、平等で安全な社会になることを願っています」と締めくくった。

慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良で療養。病名は公表していなかったが、24年10月にSNSで「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表。昨年6月の初写真集「水平線」では水着姿や下着姿に挑戦。同年9月には完全未公開カット160ページのデジタル写真集「Re:水平線」をリリース。