侍ジャパンの試合で注目の「ウイング弾」 シーズンではどう変わる？「スリリングな試合が増えてお客さんも楽しめそう」「全然別の球場になった」
森下は泳ぎながらも左中間ウイング席へアーチをかけた（C）産経新聞社
日本代表侍ジャパンは2月28日、バンテリンドームで行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」で中日との壮行試合に7−3と勝利。
試合では今シーズンからバンテリンドームに導入されたホームランウイングに注目が集まるシーンがあった。
【動画】森下は泳ぎながらも、豪快に左中間ウイング席へアーチをかけた
「5番・右翼」で先発出場した森下翔太は2回先頭の打席で相手先発、大野雄大のツーシームを捉え、左中間ホームランウイング席へ飛び込む会心のソロを放った。
やや泳ぎながらも持前の長打力を発揮、これがウイング弾“1号”となった。
すると中日も3回、「9番・遊撃」で先発した辻本倫太郎が伊藤大海のカットボールを捉えて、左中間ウイング席へ一発を放つ。
23年のドラフト3位入団。1軍公式戦では本塁打0の男がアーチを放ったとあって、“ウイング効果”が早速出た形に。これにはベンチの選手たちも笑顔で迎えた。
この試合ではほかにも侍ジャパンの牧秀悟、中日では細川成也にも本塁打が飛び出すなど、両チーム合わせて4本塁打の空中戦となった。
今季から設置されたホームランウイングは右中間、左中間とも116メートルから110メートルと6メートル短縮され、フェンスの高さも4.8メートルから3.6メートルに変更となった。
試合では27日の侍ジャパンの壮行試合で初お披露目となったが、テレビ中継を見ていたファンの間からも「狭い」という声も出ていた。
今回の2発のウイング弾にはファンの間からも「スリリングな試合が増えてお客さんも楽しめそう」と歓迎の声とともに「全然別の球場になった」「空中戦になるのはお互い様」「被本塁打も増えそう」と、警戒の声も上がっていた。
中日は昨季チーム本塁打「83」とリーグワーストに終わっていた。投手力が強みとなっていたチームの戦いぶりにも影響を与えることになりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]