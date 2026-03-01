◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」中日３−７日本（２８日・バンテリンドーム）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」で、侍ジャパンは中日に７―３で逃げ切り、２連勝を飾った。ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が初回に豪快な左越えソロを放てば、２回には阪神・森下翔太外野手（２５）も左越えソロをたたき込み、“中大コンビ”が好調をアピールした。チームは移動日を挟み、メジャー組も全員そろった上で、２、３日に京セラＤで行うオリックス、阪神との強化試合で最終仕上げをする。

新設の「ホームランウイング」へのアーチ一番乗りは、侍の若きスラッガーだ。阪神・森下が２人の先輩に負けじと、クリーンアップの仕事を果たした。同点とされた直後の２回先頭で大野のツーシームを捉え、左越えソロ。２７日は３打数無安打だったが、メジャー組の出場を前に「昨日の感覚はよくなかったので（練習で）修正した」と、ＷＢＣでの出番をアピールした。

２７日に３ランを放った佐藤に続き、トラの大砲が連夜の豪打。初回には中大で２学年上の牧が先制ソロを放ったが、両者の“弟分”も存在感が光る。２２日のソフトバンク戦（サンマリン宮崎）でも２ランを放ち、４試合で２発と好調だ。２４年のプレミア１２を含め、日本代表２５試合で通算７本目。トップチームデビューは２３年秋だが、早くも山田哲人や中田翔（９本）、鈴木誠也（８本）らに迫った。

牧から“ラッキーゾーン”への一発をいじられ「どちらも価値ある１点」と反撃。メジャー組の練習に「やっぱりすごいし、すごい理由がある」と見とれながら「自分は劣っているけど、（いつか）自分もできるという肌感覚もある」と、気持ちの強さは相変わらずだ。井端監督は「少し疲れもある中、いい本塁打」と感心。指揮下でメンバー常連の大砲は、やはり欠かせない戦力だ。（安藤 理）