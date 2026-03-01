お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇（45）が2月28日深夜に放送されたテレビ東京「小峠地蔵とお狐風磨」（深夜1・25）に出演。相方・徳井健太（45）について語った。

「中堅芸人の情けない『願い事』編」と題して吉村とお笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志がゲスト出演し、2人の“人には言えない”願い事をMCのお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二と「timelesz」の菊池風磨が聞くというもの。

「相方と仕事をしない」という話題になり、吉村は「ドキッとするでしょ?たまにVTRとかで出てきたら」と切り出して小峠と田中は共感。続けて「もう…うちはもう、どこから手つけていいか分かんない」と悩みを打ち明けた。

これに小峠は「ここじゃない?一番は。俺もあんまり会わないけど、田中も多分、ほかのコンビに比べたら相方とはそんな会わないと思うんだけど。そこのトップに君臨してない?相方とマジで見ないから」と指摘した。

吉村も理解しているようで「一番会ってない」とうなずいた。コンビとして仕事することがないものの「仲悪いわけではないのよ」と決して不仲ではないと伝えた。

3人の相方の中で「うちがね、多分一番対応してないと思う。テレビに」とした。その理由について「この間、地方の番組のスタジオで相方がロケだったんだけど…。お昼の番組だよ?ピッタピタのタイトな、なんか網の服着て、髪もオールバックで、SMの縄師みたいな格好で」と衝撃的な服装だったという。

相方の服装を見て「“お前、これで地方のお昼出るんか!?”っていう…おかしいよ。合わせられないというか」と感じたことを語った。