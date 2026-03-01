オリックスは28日、ワールドベースボール・クラシック（WBC）ベネズエラ代表として出場予定選手に選出されていたアンドレス・マチャド投手（32）が3月1日にチームを離れ、代表チームに合流することを発表した。同投手は10日に春季キャンプ地の宮崎に合流して調整を続けてきた。

準々決勝で敗退した23年の前回大会に続き、2大会連続での出場。23年ナ・リーグMVPのアクーニャ（ブレーブス）、昨季49本塁打を放ったスアレス（レッズ）、2年連続ゴールドグラブ賞のアブレイユ（レッドソックス）らを擁する今回は優勝候補の一角に名を連ねている。

「素直に非常にうれしいし、ベネズエラを代表して戦えることを誇りに思っている。メジャーリーグの経験豊富な選手がいるところもベネズエラの強み」

3日にはマイアミでアストロズとの強化試合に登板することも決まっている。「一番の理想は、日本とベネズエラで決勝を戦いたいですね」と話すが、プールDのベネズエラはプールCの日本は、1次ラウンドの結果次第では準々決勝で対戦する可能性がある。「もちろん日本を倒さないと優勝できない。非常に小さな、細かい部分も試合の中では重要になってくる。そこをしっかり詰めながら戦っていきたい」と世界の舞台で相まみえる未来に胸を躍らせた。

「ライブ（BP）は投げましたけど、実戦に投げてないんでね」と状態を気にかけたのは岸田監督。「その辺はこれから大丈夫だと思うんですけど。大活躍してもらわないといけない投手なんで」と昨季リーグ3位の32セーブを挙げたクローザーが元気に戻って来ることを願っていた。（石塚 徹）