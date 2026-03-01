▽日台野球国際交流試合 味全３−１２日本ハム（２８日・台北ドーム）

日本ハムは２８日、台湾・味全との交流試合（台北ドーム）を行った。先発した金村尚真投手（２５）は４回を投げ４安打２失点、４奪三振。球威には自ら及第点を与えたが、思うようにコントロールできない場面もあり、修正できなかった点を課題に挙げた。昨季の開幕投手もアピールが必要な状況だが、ライバルたちの好投にも焦らずやるべき準備を進めていく。

フォームのずれを感じ取っても、金村は修正することができなかった。長い攻撃で時間が空いた２回、先頭打者に四球を与えると、タイムリーを浴び失点。４回には浮いたチェンジアップを、スタンドまで運ばれた。４回を投げ４安打２失点。「ちょっと体が突っ込んでいるなというのは感じたんですけど、それを修正できなかった。そこがダメだったかな」と振り返った。

開幕へ向けて、着実に状態は上がってきている。１４７キロの真っすぐで見逃し三振を奪うなど、球威に関しては「出力は出てきているので、そこはいい点だった」とうなずいた。それでも、自らの特性を理解し「コースにしっかり投げられるように。そこが生命線になってくると思うので、球速だけにならないように、意識してやっていきます」と冷静に分析した。

ライバルの動向にも一喜一憂しない。２７日の台湾代表戦では、細野が３回無安打無失点と好投。台湾代表・古林も３回５奪三振と状態の良さを示した。「もう勝負は始まっていると思うので、いい感じでいかないといけない。でも焦って自分を見失うことがないように、やれることをしっかりやっていければ」と金村。しっかりステップを踏み、ローテの一角をつかみ取る。