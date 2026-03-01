◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」中日３−７日本（２８日・バンテリンドーム）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」で、侍ジャパンは中日に７―３で逃げ切り、２連勝を飾った。ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が初回に豪快な左越えソロを放てば、２回には阪神・森下翔太外野手（２５）も左越えソロをたたき込み、“中大コンビ”が好調をアピールした。チームは移動日を挟み、メジャー組も全員そろった上で、２、３日に京セラＤで行うオリックス、阪神との強化試合で最終仕上げをする。

壮行試合でよかった―。それがこの試合の率直な感想だ。投手陣は反省材料がいくつもあった。伊藤は初回にリードをもらった直後に失点。１点リードの３回にはプロ０本塁打の辻本に真ん中の直球を捉えられ、左翼テラス席に運ばれた。安易にストライクを取りにいったのか、制球ミスかは不明だが、昨季の沢村賞右腕が３回３安打２失点。ピリッとしない内容だった。

４回には２番手の隅田が先頭の細川にソロを被弾。一時勝ち越しを許した。結果的に５回に打線がつながり５点を奪って逆転したが、「結果オーライ」で済ませてはいけない。

井端監督が試合後「どの投手もそうですけど、先頭打者は気をつけないといけない。捕手と話し合って、配球で狙われやすいところは確認しながら本番以降、対応できるようにしたい」と指摘したように、先頭打者の初球に課題が残った。１球で試合展開がガラっと変わる国際大会では同じ“失敗”は許されない。

西武・平良、阪神・石井、パドレス・松井と救援トリオが故障で出場を辞退。井端監督は「第２、３先発で７、８回まで」引っ張る継投策への変更を余儀なくされた。指揮官の構想を踏まえると、先発からバトンを受けるであろう右の伊藤、北山、種市、左は宮城、曽谷、隅田の出来が試合の流れを左右する。２日のオリックス戦、３日の阪神戦（ともに京セラＤ）が最終調整の場。各自が抱く不安を拭い去り、６日の台湾戦に臨みたい。（侍ジャパン担当キャップ・長井 毅）