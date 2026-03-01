NHK連続テレビ小説『ばけばけ』での好演によって、芋生悠の名前を目にする機会が一気に増えた。声を張り上げるでもなく、大きな身振りで感情を示すわけでもない。それでも画面に映った瞬間、視線を奪う力がある。静かな芝居なのに、どこか底知れない圧が漂っている。

とりわけ第104話は、その存在感を決定づけた回だったように思う。物語の怖さを底上げしていたのは、芋生の語り口だ。淡々としているのに、言葉が耳の奥に残る。間の取り方、視線をふっと落とすタイミング。その一つひとつが、朝の時間帯には似つかわしくない温度を生み出していた。怪談そのものの内容もさることながら、語り手である彼女の佇まいが、恐怖を何倍にも増幅させていた。そこで今回は、『ばけばけ』で知った人に向けて、芋生の演技力が強く印象づけられた出演作を振り返ってみたい。

■『ソワレ』 2020年公開の映画『ソワレ』は、俳優を目指して上京した翔太（村上虹郎）が、故郷の和歌山にある高齢者施設で演劇を教えることになり、そこで働くタカラ（芋生悠）と出会うところから始まる。刑務所帰りの父親の暴力が再びタカラを追い詰め、彼女が父親を刺したことを境に、追われる身になった若い男女の逃避行を描くロードムービーだ。芋生の名前をこの作品で知ったという人も少なくないだろう。

芋生が演じたタカラは、過酷な状況のなかでも感情をぶつけて突破するタイプではない。印象的なのは、叫びや泣き崩れで気持ちを説明する場面がほとんどなく、長回しのショットと言葉のない時間が積み重なっていくことだ。カメラはタカラの表情を近い距離で捉え、目線の揺れや口元のわずかな動きだけで、怖さ、迷い、覚悟が混ざり合う心の動きを浮かび上がらせていく。

刑務所帰りの父親を、そばにあったはさみで刺してしまったタカラは、翔太に向かって「ずっとひどいことされてきたんよ」と静かに、しかしはっきりと言い切る。叫ぶわけではない。それでも目の奥には張りつめた感情が宿り、長く抑え込んできた時間が一気ににじみ出る迫真の演技だった。

父親からの暴力を受けてきた過去も、長い説明で語られない。それでも、ふとした瞬間に身体がこわばる様子や、相手の動きを一瞬だけ警戒する目つきが差し込まれるたびに、背負ってきた時間の重みが見えてくる。感情を大きく外に出さない人物だからこそ、沈黙が多い。その沈黙を空白にしないのが芋生の芝居であり、タカラという存在が物語の中心に居続けられる理由になっている。

■『ひらいて』 『ひらいて』で芋生が演じたのは、たとえ（作間龍斗）の秘密の恋人で、糖尿病を抱える美雪だ。三角関係を描く物語のなかで、最も静かに、しかし確実に緊張を生み出している人物である。

本作は、優等生で人気者の木村愛（山田杏奈）が、想いを寄せる同級生・たとえの秘密の恋人にまで感情を向けてしまうことで、関係が歪んでいく物語だ。その恋人こそが、芋生演じる美雪。『ソワレ』のタカラが沈黙で物語を支える存在だったとすれば、『ひらいて』の美雪は、もう少し感情の揺れが表に出る人物だ。とはいえ、すべてをさらけ出すわけではない。笑っているのに本心が見えない瞬間があり、優しく受け止めているようでいて、一線を引いているようにも見える。感情は確かに動いているのに、どこか掴みきれない。その曖昧さが、美雪というキャラクターをよりミステリアスな存在にしている。

たとえば、カラオケ店で愛が美雪にキスしようとする場面。はっきり拒めば対立は明確になるし、受け入れれば関係は別の段階へ進む。だが美雪は、そのどちらにも振り切れない。視線をわずかに逸らし、言葉を飲み込み、動くでもなく、完全に止まるでもない。その曖昧な一瞬が、2人の距離感の危うさをはっきりと見せている。

愛に向かって「神様みたいにかわいいね」と言うシーンがある。あの一言に象徴されるように、美雪は特別なことをしていないのに、人を惹きつけてしまう。作り笑いもしないし、相手を操ろうともしない。ただ邪気のない目で相手を見て、静かに言葉を返す。その積み重ねで、いつの間にか愛のほうが美雪から目を離せなくなっていく。その存在感こそが、芋生の演技の引力であり、魅力でもある。

■『こいびとのみつけかた』 芋生の新たな一面が印象に残っているのが、『こいびとのみつけかた』だ。芋生が演じたのは、ヒロインの園子。植木屋で働く青年・トワ（倉悠貴）から一途に思いを寄せられる存在である。

物語は、少し不器用なトワが園子に恋をし、まっすぐすぎるアプローチを重ねていくラブストーリー。たとえば、トワがコンビニから公園まで木の葉を並べて“道”をつくり、園子を誘い出そうとする場面。普通なら呆れてしまいそうな行動だが、園子は実際にその木の葉をたどって現れる。ここで芋生は、園子を「ちょっと変わった子」として強調しない。大きく驚いたり、照れたりするリアクションを足すのではなく、いつもと変わらない表情と声のトーンで受け止める。だから、木の葉の道を本当に歩いてくるという行動も、奇抜な出来事ではなく「この子ならやりそう」と思わせる説得力が生まれる。園子を特別に見せないことが、かえってこの不思議な関係をリアルにしている。

園子は一見マイペースで奔放に見えるが、実はとても繊細な人物だ。たとえば、ふと足を止めて風の匂いを確かめるように目を細める瞬間や、木々を見上げて少しだけ表情がやわらぐ場面。大きな動きではないが、そうした小さな反応に、園子の感受性がはっきりと表れている。

こうした自然体の芝居を、肩肘張らずにやってのけるのが芋生の強みだ。特別な演出や大きな感情表現に頼らず、あくまで等身大で立っている。それでいて、画面に映ると目を引かれてしまう。園子を“演じている”というより、“そこにいる”と感じさせる。その説得力こそ、芋生の演技力の確かさを物語っている。『ソワレ』や『ひらいて』とはまた違うアプローチで、等身大の女性を丁寧に積み上げた芋生の芝居を堪能できる作品だ。

感情を大きく示さなくても、観客の心を動かせること。泣かせようとせず、驚かせようともしない。それでも胸が締めつけられる瞬間を生み出す。カメラが彼女の顔を捉えたとき、画面の空気がわずかに変わる。芋生は、その変化を確かに感じさせる俳優だ。（文＝川崎龍也）