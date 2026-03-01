SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が2月28日深夜に放送されたABCテレビ「まるどりぃ〜ココだけの話〜」（深夜1・00）に出演。SKE48時代の給与について語った。

ゲスト出演した三上はSKE時代に週刊誌にキス写真が載ったことで「本当に干された」と仕事がなくなったという。これに出演者から「干されていくと、それによってお給料も変わってきたりするんですか?」と尋ねられた。

この質問に三上は「あ、意外とそれは優しくて。固定給だったんですよ」と、それほど影響はなかったという。また「固定給とはいえ、今月めっちゃ入ったみたいな?そういうタイミングないんですか?」と聞かれると「AKBさんがめちゃくちゃ出てる時は、めちゃくちゃボーナスが入りました」と明かした。

続けて「私はその人気のここらへん（下の方）にいるんですけど、あやかれるというか」と恩恵があったことを振り返った。さらに「紅白歌合戦に出てる時に、みんなボーナスが入ったっていうウワサが（耳に）入って。もうみんな気になって仕方なくて。リハーサルよりもボーナスが気になって」と語って笑いを誘った。

ボーナスの金額については「その時のお給料の5倍とか」と明かし「NHKホールのATMに並んでました」と、ボーナスの金額を気になっていたメンバーたちで行列ができていたことを伝えた。