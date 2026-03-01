◆練習試合 巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝

一塁側ベンチから響いた“歓声”が、松本の卓越した打撃技術の証しだった。俊足の浦田が出塁し、３回２死一塁で迎えた第２打席。「守備位置を見渡して、（二塁手が盗塁を警戒して）極端にベースに寄ってたのが見えた」と狙い通りに逆方向へ転がしたゴロは、測ったように二塁手のグラブの先を抜けて右前へ抜けた。技ありの一打が実戦１１打席目で初安打となり「ヒットが出ることに越したことはない」と胸をなで下ろした。

巧打の次は強打だ。１―１の５回２死二塁では１２４キロの内角高め変化球を強振し、三塁線を破る痛烈な適時二塁打。「カウントも整っていましたし引っ張り気味じゃないですけど、反応でいいところに飛んでくれた」。初の２番起用となった２２年首位打者が、引き出しの多さを示した。

新天地で初の春季キャンプ。フリー打撃では坂本、丸と同組で回ることが多かった。打ち終わりで自ら歩み寄り、身ぶりを交えて打撃論を交わす姿があり「勇人さん、丸さんがいるのはすごくプラス。一緒に練習させてもらえてヒントが得られたり、気になったことをすぐ質問できる環境を先輩２人もつくってくれた。すごく充実した１か月になりました」。若手野手が多い日本ハムでは年長者の立場。経験豊富な先輩に教えを請える新鮮な環境を意気に感じ１か月を駆け抜けた。

外野陣は丸、キャベッジの実績組に昨季台頭した中山と佐々木、ドラ４の皆川も猛アピール中。阿部監督が横一線を強調する定位置争いは激しさを増している。「みんなアピールする気持ちでやっていると思うので、僕も負けずに。開幕まで約１か月あるので、結果と内容にこだわっていきたい」と松本。指揮官から外野陣のリーダーとして期待される新背番号９が、開幕に照準を合わせて調整を続けていく。（内田 拓希）