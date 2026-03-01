Ｇ大阪がホームで清水を破り、リーグ２連勝だ。ＡＣＬ２も含めると公式戦３連勝。元日本代表ＦＷ宇佐美貴史（３３）を左足肉離れで欠く攻撃陣が気を吐いた。前半２７分、ＦＷデニス・ヒュメット（２９）のシュートを相手ＧＫがはじき、ＦＷ食野亮太郎（２７）が右足で押し込み先制。昨季まで２シーズンＪ１で得点がなかった背番号８は「（味方のシュートが）ふわっとなり、こぼれて来るかなと。来い！と思った」と笑顔で自身の今季公式戦初ゴールを振り返った。

さらに４１分にはヒュメットが公式戦３試合連発となる右足弾で追加点を奪った。ハイプレスや強度を求める新任のドイツ人指揮官、イェンス・ビッシング監督（３８）のサッカーを「自分に合っている」と歓迎するスウェーデン出身の点取り屋。「９０分で勝たないといけない試合だった」と反省を忘れなかった。

終盤、立て続けに失点し２―２でＰＫ戦へ。ＧＫ東口順昭（３９）が立ちはだかり、清水は４人目が失敗。Ｇ大阪は５人全員が成功し勝ち切った。「これで満足はしていない」と食野。優勝チームにＡＣＬＥ出場権が与えられるリーグで現在、西の暫定４位。課題は残ったが、宇佐美不在のなか、Ｇ大阪はしぶとく前進した。（田村 龍一）