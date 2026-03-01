若手上方漫才師の頂点を決める「第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が、きょう１日午後３時から読売テレビで生放送される。出場７組１５人は”俺のここを見てくれ”とばかりに、自己ＰＲを色紙にしたためた。

ぎょうぶ（芸歴：９年目、予選成績：ＲＯＵＮＤ２ １位通過）

為国「（２２年優勝の）カベポスターさんらの背中を見てきた。勝ち切って人生の流れを変えたいです」

澤畑健二「二人で突破口を開いて（ギャラ）単価を上げたい。もうお金に困ってる話はしたくない」

▼決定戦エントリー７組（ネタ出番順） タチマチ、生姜猫、ぎょうぶ、ぐろう、マーメイド、シカノシンプ、天才ピアニスト

▼漫才出演 フースーヤ

▼ＳＰ審査員 ハイヒール・リンゴ、お〜い！久馬（ザ・プラン９）、ハリウッドザコシショウ、岩尾望（フットボールアワー）、粗品（霜降り明星）

▼出場条件・概要 関西を拠点に活躍する芸歴１０年目までの若手芸人。年度３回の手見せ・事前ＲＯＵＮＤを行い、各ＲＯＵＮＤ上位２組と敗者復活枠を含めた合計７組が決定戦に進出。本大会で「ｙｔｖ漫才新人賞」１組を決定する。