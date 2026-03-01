▼2着レイピア（戸崎）久々に乗ったが、力をつけている。折り合いが難しいとはいえ、最後は併せる形で良く伸びてくれた。この差（首差）だけに勝ちたかった。（中竹師は高松宮記念出走を表明）

▼3着ルガル（鮫島駿）本番を見据えて積極的なレースをした。理想的な立ち回りができたが、直線で風に流されたのがもったいなかった。

▼4着ママコチャ（川田）具合良くレースを迎えられました。最後まで頑張っています。

▼5着ヨシノイースター（田辺）開幕週の時計の速い馬場はきつかった。最後まで頑張っているが、馬場や展開が向けばもうひと押し利くと思う。

▼7着ウイングレイテスト（松岡）具合は良かった。道中で引っ張る場面があったが、展開が向けばこのメンバーでも通用する。

▼8着ルージュラナキラ（横山武）乗りやすかった。リズムを大事にして、最後に脚を使ってくれた。

▼10着カリボール（柴田善）10歳馬でも元気いっぱい。メリハリをつけた調教の成果もあって、しっかり走れた。

▼10着同着フィオライア（太宰）ゲートでゴソゴソしてスタートのタイミングが合わなかった。ラストはいい脚を使っているが…。

▼12着ファンダム（ルメール）道中は良かったが、直線でスペースがなかった。スプリンターっぽい体だし、1200メートルは問題ない。

▼13着フリームファクシ（菅原明）芝でも走れそうな感じだが、進路がなくて脚を使い切れなかった。

▼14着オタルエバー（大野）状態は良かった。この感じならどこかでチャンスはあるはず。

▼15着インビンシブルパパ（佐々木）忙しい流れがきつかった。

▼16着ピューロマジック（横山和）落ち着きがあったのは良かった。