「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京０−２柏」（２８日、味の素スタジアム）

東は昨季リーグ２位の柏がＦＣ東京に２−０で快勝し、初勝利を挙げた。後半９分にＦＷ垣田裕暉（２８）のゴールで先制し、３７分に途中出場のＭＦ瀬川祐輔（３２）が追加点を決めた。鹿島は浦和に３−２で逆転勝ちして３連勝を飾り、勝ち点１０で首位に浮上。横浜Ｍは３−２で東京Ｖを破って初白星となった。西はＧ大阪が清水と２−２からのＰＫ戦を５−４で制し、勝ち点８。長崎は１−０でＣ大阪に勝った。

ゴールが決まった瞬間、ゆっくりと振り返った瀬川はうつむき、顔を覆った。両手を合わせ、天を見上げる。２月２３日に大好きだった父方の祖父が１００歳で死去。試合２日前の葬儀で誓った有言実行のゴールに「ほっとした」と号泣した。

「とにかく点を決める」。１−０の後半３７分、ゴール前で一度はブロックされるも、再び目の前にボールが転がってきた。思いを込めた左足の一撃がネットを揺らした。

プロ入りの際、他に就職先が決まっていた中でＪ２群馬への加入を決めた。心配をかけた祖父へささげるゴールは、開幕３連敗中だったチームを救う追加点となった。「（祖父は）これからも見ていてくれると思う」と誇らしく、前を向いた。