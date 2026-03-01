◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」中日３−７日本（２８日・バンテリンドーム）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」で、侍ジャパンは中日に７―３で逃げ切り、２連勝を飾った。ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が初回に豪快な左越えソロを放てば、２回には阪神・森下翔太外野手（２５）も左越えソロをたたき込み、“中大コンビ”が好調をアピールした。チームは移動日を挟み、メジャー組も全員そろった上で、２、３日に京セラＤで行うオリックス、阪神との強化試合で最終仕上げをする。

牧が狙い通りの一発を放った。初回２死走者なしで中日先発・大野の初球、１３２キロのカットボールをジャストミート。左翼席に侍通算６号を運び、三塁ベンチ前で控えめに恒例のパフォーマンス“デスターシャ”を決めた。

試合後のヒーローインタビューでは２回に左翼のホームランウイングにソロを放った中大の後輩、森下をいじり「自分はしっかりホームランを打てたかな」とドヤ顔を浮かべる場面も。「強い打球を打つことがテーマだった」との言葉通りの好結果に満足げだった。

２７日の中日戦に勝利後、ドジャース・大谷のインスタグラムのストーリーズに登場。ロッカールームで過ごす牧の動画とともに「ナイスゲーム」と投稿された。２大会連続で大谷のいじられ役となることでチームの雰囲気もより和み「前回大会よりもたわいもない会話もできて、緊張なくフランクに話せています」と、打ち解けた関係性を構築。「どう体を使うのかなど、自分に合うものを厳選したい」と打撃技術の吸収も忘れない。

この日は「ＤＨ」でスタメン出場したが、ＷＢＣでは「二塁」でのレギュラー起用が濃厚だ。井端監督は「（宮崎）合宿の初日から結構追い込んでいる感じがあった。いい一本が出て、変わってくるのかなと思います」と上昇気配を感じている。将来的なメジャー挑戦の夢も公言しているだけに、ＷＢＣは格好のアピールの舞台にもなる。「試合に出たいのが一番。チームを勝たせるような一打を打ちたい」。侍ジャパンの連覇に主力として貢献すれば、その夢にもグッと近づくはずだ。（阿見 俊輔）